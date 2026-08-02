Tấm bia liệt sĩ khắc 'NG T TRO': Một người liên hệ nhận thân nhân

(VTC News) -

Chiều 2/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Trung tá Lưu Phước Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) cho biết sau khi đơn vị phát hiện bia tự bằng nhôm ghi các thông tin: “Liệt sĩ NG T TRO; S: 1949; HS: 18-4-76; X-HONG PHONG, H-CHUONG MY, HA TAY”, một người dân đã liên hệ và xác nhận mình là người thân của liệt sĩ.

Bia tự được tìm thấy trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ. (Ảnh: Q.S)

Trước đó, trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My (xã Trà My), Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My phát hiện phần mộ có vị trí tại Lô A, hàng AXV, số thứ tự 03.

Qua quá trình khai quật, trong phần mộ còn lưu giữ 2 di vật, gồm: 1 thắt lưng da màu nâu (mặt thắt lưng bị gỉ sét) và 1 nắp bật lửa bằng nhôm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện bia tự bằng nhôm ghi các thông tin như sau: “Liệt sĩ NG T TRO; S: 1949; HS: 18-4-76; X-HONG PHONG, H-CHUONG MY, HA TAY”.

Sau khi Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My thông báo tìm thông tin liệt sĩ, sáng nay (2/8), một người đàn ông tên Thuấn (quê Hà Tây cũ) liên lạc với đơn vị, cho biết mình là cháu gọi liệt sĩ trên bằng bác ruột. Tên liệt sĩ được người này cho hay là Nguyễn Tiến Trò, quê ở Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.