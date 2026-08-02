Đấu súng hỗn loạn bên ngoài quán burger ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

(VTC News) -

Hình ảnh được cho là nghi phạm cầm súng trường. (Nguồn: Twitter/RT)

Ba người thiệt mạng và ít nhất hai người khác bị thương sau khi tay súng tấn công nhà hàng In-N-Out đông khách ở bang Idaho (Mỹ). Nghi phạm được cho là đấu súng với một người mang vũ khí khác.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 1/8 (giờ địa phương) tại thành phố Twin Falls, cách thủ phủ Boise khoảng 210km về phía đông nam. Nhà hàng mới khai trương khoảng một tuần và đang đông thực khách, nằm ở một trong những khu thương mại sầm uất nhất thành phố.

Theo các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, vụ nổ súng dường như bắt đầu bên trong nhà hàng trước khi lan ra khu vực bên ngoài. Nhiều thực khách và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy ra bãi đỗ xe rồi tràn ra đường khi tiếng súng liên tiếp vang lên.

Hình ảnh được cho là nghi phạm cầm súng trường. (Nguồn: Twitter/RT)

Một đoạn video cho thấy người đàn ông mặc áo đen, quần jean, cầm khẩu súng trường kiểu AR bước ra khỏi nhà hàng trong lúc đám đông tháo chạy. Người này sau đó tiến đến ô tô màu trắng, mở cốp xe và lấy đồ bên trong.

Một hình ảnh khác cho thấy nghi phạm đi qua bãi đỗ xe gần khu vực trạm sạc xe điện Tesla rồi nổ nhiều phát súng. Trong hình ảnh thứ ba, một người đàn ông dùng súng ngắn bắn về phía nghi phạm cầm súng trường.

Nhân chứng Lane Koehn (34 tuổi) nói với hãng tin AP rằng anh thấy người mang súng ngắn bắt đầu bắn sau khi nghi phạm bước ra từ khu vực phục vụ khách lái xe mua mang đi.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận người sử dụng súng ngắn có phải là dân thường tìm cách ngăn chặn vụ tấn công hay không và chưa xác định vai trò của những phát súng này trong diễn biến vụ việc. Nhà chức trách cũng chưa công bố nghi phạm đã chết thế nào nên chưa thể loại trừ khả năng người này bị bắn chết trong cuộc đấu súng.

Hình ảnh được cho là cuộc đấu súng xảy ra. (Nguồn: Mạng xã hội/RT)

Koehn nói rằng tay súng bắn ít nhất 3-4 phát nhưng anh không thể xác định mục tiêu cụ thể. Ít phút sau, anh nhìn thấy một nhân viên In-N-Out kéo nữ đồng nghiệp bị thương băng qua bãi đỗ xe. Người phụ nữ được cho là bị bắn vào ngực. Koehn, nhân viên này và người đàn ông cầm súng ngắn ở lại hỗ trợ nạn nhân cho đến khi lực lượng y tế đến hiện trường.

Sau vụ việc, cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh và tạm thời đóng cầu Perrine bắc qua hẻm núi sông Snake. Các cửa hàng lân cận và trung tâm thương mại Magic Valley Mall cũng được đặt trong tình trạng phong tỏa khi lực lượng chức năng truy tìm manh mối, lấy lời khai của hàng trăm nhân chứng.

Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls là Matthew Hicks sau đó xác nhận nghi phạm nổ súng nằm trong số ba người thiệt mạng.

“Chúng tôi tin rằng mối đe dọa đối với cộng đồng đã chấm dứt”, ông Hicks nói và mô tả hiện trường là một “khung cảnh hỗn loạn đặc biệt nghiêm trọng”.

Hiện danh tính các nạn nhân thiệt mạng và bị thương chưa được công bố. Cảnh sát đang tiếp tục xác định danh tính nghi phạm và điều tra động cơ gây án. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các điều tra viên liên bang về vũ khí đang tham gia hỗ trợ điều tra.