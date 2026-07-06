Tin thế giới nổi bật trong ngày 6/7: Xả súng tại tiệc mừng Quốc khánh Mỹ 

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 6/7, dư luận quốc tế chú ý đến vụ xả súng khiến 8 người thương vong tại New York trong dịp Quốc khánh Mỹ; Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột; Tòa án Tối cao Hàn Quốc lần đầu tham gia xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol; trong khi Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran và phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao với Mỹ.

Xả súng tại tiệc mừng Quốc khánh Mỹ

Ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em, bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ ở khu vực Coney Island, thành phố New York vào đêm 4/7.

Hiện trường vụ xả súng tại khu Coney Island (New York). (Ảnh: ANADOLU)

Theo Sở Cảnh sát New York, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h37 tại sân trong của một khu dân cư, chỉ cách khu đi bộ ven biển khoảng hai dãy nhà.

Đại diện cảnh sát Jessica Tisch cho biết nghi phạm là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo mặt nạ. Đối tượng tiếp cận hàng rào rồi nổ nhiều phát súng vào khu vực đang diễn ra tiệc gia đình trước khi bỏ trốn. Nhà chức trách chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy có tranh cãi hay xô xát giữa nghi phạm và các nạn nhân trước khi xảy ra vụ tấn công.

Các nạn nhân gồm hai nam giới, hai phụ nữ và bốn trẻ em dưới 14 tuổi. Trong đó, bảy người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, riêng một phụ nữ 21 tuổi bị bắn vào ngực và đang trong tình trạng nguy kịch.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani lên án vụ việc, khẳng định thành phố sẽ sử dụng mọi biện pháp để truy bắt thủ phạm và tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn.

Ông Trump sẽ gặp ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: White House/Ukrinform)

Theo Nhà Trắng, nội dung trọng tâm của cuộc gặp sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine, trong bối cảnh giao tranh trên tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đồng thời dự kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và tổ chức họp báo.

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục thúc đẩy các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ chứng kiến việc công bố nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng quy mô lớn.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine và có thể nối lại trao đổi với ông Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án Tối cao Hàn Quốc thông báo sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 9/7 liên quan đến cáo buộc cản trở thi hành công vụ.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại một phiên xét xử. (Ảnh: Reuters)

Ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn cản các cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giữ hồi tháng 1/2025. Đây là lần đầu tiên Tòa án Tối cao Hàn Quốc trực tiếp tham gia xét xử cựu tổng thống này.

Trước đó, Tòa án Trung ương Seoul tuyên ông Yoon 5 năm tù khổ sai ở cấp sơ thẩm. Sau khi kháng cáo, Tòa án Cấp cao Seoul tăng mức án lên 7 năm tù khổ sai.

Ngoài vụ án trên, ông Yoon còn đang đối mặt với nhiều cáo buộc khác, trong đó có tội danh chủ mưu gây nội loạn, lạm dụng quyền lực và làm tổn hại lợi ích quân sự quốc gia. Đối với cáo buộc nghiêm trọng nhất là chủ mưu gây nội loạn, ông đã bị tuyên án tù chung thân ở một vụ án khác.

Iran đóng cửa không phận Tehran

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng việc triển khai thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ gặp nhiều khó khăn, song vẫn có thể đạt được thông qua đối thoại.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Tehran ngày 5/7, ông Qalibaf nhấn mạnh ngoại giao và đàm phán có thể giúp giải quyết những bế tắc quân sự giữa Mỹ và Iran, nhưng các cuộc thương lượng phải bảo đảm duy trì những thành quả mà Iran đạt được trên chiến trường.

Đây được xem là động thái đáng chú ý bởi ông Qalibaf trước đó nhiều lần thể hiện lập trường cứng rắn với Washington. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran dự kiến nối lại các cuộc hòa đàm vào cuối tuần này.

Cũng trong ngày 6/7, giới chức Iran quyết định đóng cửa không phận thủ đô Tehran để phục vụ các hoạt động trong lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Lễ tang diễn ra từ ngày 4-9/7 tại Iran và Iraq, được đánh giá là sự kiện có quy mô lớn nhất của Iran trong nhiều thập niên, với sự tham gia của hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia.