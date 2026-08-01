(VTC News) -

Theo dự báo, thời tiết miền Trung hôm nay 1/8 chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết gây mưa dông cục bộ tại nhiều địa phương. Mặc dù ban ngày vẫn có nắng ở nhiều nơi, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết do mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ, đặc biệt vào chiều tối và ban đêm.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế có mưa dông, cục bộ mưa to

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C.

Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa to cục bộ. Ban ngày vẫn có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt không quá cao nên thời tiết tương đối dễ chịu.

Tuy nhiên, trong các cơn dông khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt của người dân. Các địa phương vùng núi, khu vực ven sông, suối cần chủ động theo dõi lượng mưa để phòng ngừa nguy cơ ngập úng cục bộ hoặc sạt lở đất tại các điểm xung yếu.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/8: Nhiều nơi có mưa dông, ngày vẫn có nắng

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27°C, cao nhất 31-34°C.

Khu vực này duy trì trạng thái có mây, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, du lịch và đi lại. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Bắc của vùng có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác ngay trong đêm.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đối với các hoạt động trên biển hoặc ven biển, cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để chủ động bảo đảm an toàn.

Tây Nguyên tiếp tục có mưa rải rác

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31°C.

Trời có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Mặc dù nền nhiệt không quá cao, nhưng mưa dông vẫn có thể xuất hiện bất ngờ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất nông nghiệp. Người dân cần chủ động che chắn cây trồng, vật nuôi, đồng thời hạn chế làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu xuất hiện dông sét.

Cảnh báo mưa dông và thời tiết nguy hiểm

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 1/8, nhiều khu vực ở miền Trung vẫn có nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng có thể gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động kế hoạch đi lại và sản xuất. Khi xuất hiện dông, cần tránh trú dưới cây cao, cột điện hoặc các công trình tạm, đồng thời ngắt các thiết bị điện không cần thiết để hạn chế rủi ro do sét đánh.

Bên cạnh đó, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn cục bộ để triển khai phương án ứng phó kịp thời tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở vùng núi và trung du.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/8 cho thấy thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa. Trong khi nhiều nơi vẫn có nắng vào ban ngày, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và ban đêm, một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ. Người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt, sản xuất và di chuyển an toàn.