Các dòng camera IMOU phổ biến và cách chọn theo nhu cầu

(VTC News) -

IMOU là thương hiệu camera quen thuộc với người dùng gia đình nhờ danh mục khá rộng, từ mẫu đặt bàn trong phòng khách đến thiết bị lắp ngoài hiên, trước cổng hoặc khu vực cần theo dõi độc lập. Khi tìm camera IMOU, điều nhiều người băn khoăn không phải là có bao nhiêu model, mà là mỗi dòng sinh ra để phục vụ nhu cầu nào.

Dòng camera trong nhà: Gọn, dễ lắp, dễ quan sát

Đây là nhóm phù hợp với căn hộ, phòng ngủ trẻ nhỏ, cửa hàng nhỏ hoặc khu vực cần theo dõi trong không gian kín. Điểm chung của dòng này là thiết kế gọn, có thể đặt trên kệ hoặc bàn, thao tác lắp đặt thường đơn giản hơn so với nhóm ngoài trời.

Các mẫu như imou Ranger 2 A32EP-L hay imou Ranger RC GK2CP-5C0WR đại diện khá rõ cho nhóm camera trong nhà. Dòng Ranger thường hướng tới nhu cầu quan sát linh hoạt trong không gian sinh hoạt hằng ngày, phù hợp với người dùng muốn làm quen nhanh với hệ thống giám sát tại nhà.

imou Ranger 2 là kiểu camera trong nhà gọn gàng, phù hợp nhu cầu theo dõi không gian sống hằng ngày.

Nếu nhu cầu chính là trông trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc quan sát quầy thu ngân, phòng khách, phòng làm việc, đây thường là nhóm dễ tiếp cận nhất vì không đòi hỏi vị trí lắp đặt quá phức tạp.

Dòng camera ngoài trời: Dành cho cổng, sân, hiên nhà…

Khác với camera trong nhà, nhóm ngoài trời được người dùng tìm đến khi cần theo dõi không gian mở như cửa cuốn, sân trước, bãi xe nhỏ hoặc lối đi bên hông nhà. Thiết kế của dòng này thường hướng đến khả năng bố trí ở tường, mái hiên hoặc vị trí cao.

Một số model như imou Titan Pro IPC-U7LN-6V0NE cho thấy rõ định hướng này với kiểu dáng lắp ngoài trời và cấu trúc phục vụ giám sát khu vực rộng. Với người dùng đang phân vân giữa camera trong nhà và camera lắp ngoài trời, cách phân biệt đơn giản nhất là nhìn vào vị trí sử dụng thực tế: nếu thiết bị phải làm việc ở khu vực nắng mưa hoặc cổng ra vào, nên ưu tiên dòng ngoài trời ngay từ đầu.

Nhóm lắp ngoài trời của IMOU phù hợp khu vực cổng, sân hoặc mặt tiền cần theo dõi thường xuyên.

Lợi thế của nhóm này là phù hợp cho bài toán an ninh chu vi, thay vì chỉ quan sát trong một căn phòng như dòng đặt bàn trong nhà.

Dòng camera kép: Phù hợp khi muốn quan sát nhiều góc

Một xu hướng dễ nhận thấy trên danh mục IMOU là sự xuất hiện của các model camera kép. Đây là nhóm dành cho người dùng muốn theo dõi nhiều vùng quan sát hơn mà không nhất thiết phải lắp thêm nhiều thiết bị riêng lẻ.

imou Ranger Dual Pro IPC-S2XEP-10M0S là ví dụ tiêu biểu cho nhu cầu dùng trong nhà, khi người dùng muốn mở rộng góc quan sát ở khu vực sinh hoạt chung hoặc cửa hàng. Trong khi đó, imou Cruiser Dual S7XP-10M0WED lại phù hợp hơn với bối cảnh ngoài trời, nơi cần kiểm soát nhiều hướng nhìn quanh cổng hoặc sân.

Dòng camera kép của IMOU phù hợp khi người dùng muốn quan sát nhiều hướng trong cùng một vị trí lắp đặt.

Điểm đáng cân nhắc ở nhóm này là hiệu quả bao quát không gian. Nếu nhà hoặc cửa hàng có nhiều góc khuất, camera kép thường là lựa chọn đáng xem hơn so với mẫu cơ bản chỉ phục vụ một hướng quan sát chính.

Dòng 4G và năng lượng mặt trời

Ngoài các dòng phổ biến trong nhà và ngoài trời, IMOU còn có những lựa chọn dành cho bối cảnh đặc thù hơn như khu đất trống, rẫy, kho bãi nhỏ hoặc khu vực chưa tiện kéo mạng cố định. Đây là lúc người mua nên chú ý đến nhóm camera 4G hoặc camera năng lượng mặt trời.

Ưu điểm của nhóm này nằm ở tính linh hoạt khi triển khai. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng mạng tại chỗ, người dùng có thể ưu tiên các giải pháp phù hợp hơn với vị trí lắp đặt xa nhà hoặc ít có người thường xuyên lui tới.

Nên chọn dòng IMOU nào cho đúng nhu cầu?

Nếu cần một thiết bị gọn để theo dõi trẻ nhỏ, thú cưng hoặc không gian sinh hoạt, dòng Ranger trong nhà là lựa chọn dễ tiếp cận. Nếu mục tiêu là quan sát cổng, sân, cửa ra vào hoặc mặt tiền, người dùng nên chuyển sang nhóm ngoài trời như Titan Pro hoặc Cruiser.

Trong trường hợp muốn quan sát rộng hơn trong cùng một vị trí, dòng Dual sẽ phù hợp hơn nhờ định hướng bao quát nhiều góc nhìn. Còn với khu vực ít hạ tầng, nhóm 4G hoặc năng lượng mặt trời sẽ hợp lý hơn nhóm camera dùng theo cách lắp đặt thông thường.

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