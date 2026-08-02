(VTC News) -

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 2/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 2/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 2/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 2/8/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 2/8/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 2/8/2026.

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- XSKH 29/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 29/7/2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa có giải đặc biệt mang số 351055. Kết quả các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29/7/2026.

- XSKH 26/7/2026

Ngày 26/7/2026, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng với giải đặc biệt là 672739. Kết quả các hạng giải cụ thể như sau:

XSKH 26/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 26/7/2026.

- XSKH 22/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 22/7/2026 có giải đặc biệt mang số 232147. Các hạng giải còn lại như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 22/7/2026.

- XSKH 19/7/2026

Trong kỳ mở thưởng ngày 19/7/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 048363. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

XSKH 19/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026.

- XSKH 15/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng ngày 15/7/2026, với giải đặc biệt mang số 193826. Kết quả các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

- XSKH 12/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 12/7/2026 của xổ số Khánh Hòa có giải đặc biệt là 437936. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 12/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 2/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.