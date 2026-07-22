Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026 - XSKH 22/7

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 22/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 22/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 22/7/2026

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- XSKH 19/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng ngày 19/7/2026 với giải đặc biệt là 048363 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 19/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026.

- XSKH 15/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa 15/7/2026 có giải đặc biệt là 193826 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 15/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

- XSKH 12/7/2026

Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 12/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026.

- XSKH 8/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 918917 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 8/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.