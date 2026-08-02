Lịch âm hôm nay 2/8, xem lịch âm Chủ nhật ngày 2/8/2026

(VTC News) -

Lịch âm hôm nay 2/8: Thông tin tổng quan

Dương lịch: Chủ nhật, ngày 2/8/2026.

Âm lịch: Ngày 20/6/2026.

Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (một trong những ngày mang năng lượng tuyệt vời, chủ về sự an định, phát triển, được ơn trên che chở và rất tốt cho những khởi đầu mới).

Hệ quy chiếu can chi: Hôm nay là ngày Mậu Thân, tháng Ất Mùi, thuộc năm Bính Ngọ.

Tiết khí: Ngày hôm nay nằm trong tiết Đại thử (nắng oi bức). Mặc dù thời tiết tự nhiên có thể duy trì mức nhiệt độ cao, nhưng năng lượng của một ngày Hoàng đạo sẽ xoa dịu đáng kể những căng thẳng, mang lại không khí thư giãn cho kỳ nghỉ cuối tuần.

Phân tích sâu hơn về mặt hình thái học năng lượng, hôm nay là ngày Lục Diệu - Đại An. Theo ý nghĩa chiết tự, “đại” là lớn lao, “an” là bình an. Ngày Đại An mang đến một từ trường năng lượng của sự bền vững, tĩnh tại và yên ổn kéo dài. Do đó, nếu bạn bắt đầu một công việc, một chuyến đi xa hay xác lập một mối quan hệ vào ngày hôm nay, nền tảng của chúng sẽ được củng cố vô cùng vững chắc.

Đồng thời, theo lịch pháp, ngày 2/8/2026 mang Trực Định. Sự kết hợp giữa Trực Định và ngày Đại An là một điểm nhấn hoàn hảo. “Định” mang ý nghĩa là an định, quyết định, định hình. Đứng từ góc độ tư duy chiến lược, ngày này cực kỳ phù hợp để đưa ra các quyết định lớn trong gia đình, chốt hạ các thỏa thuận giao dịch, đắp nền xây dựng hay nhập học.

Hệ thống sao tốt: Bức tranh năng lượng ngày 2/8 vô cùng tươi sáng với sự hiện diện của Sao Vĩ (vĩ hỏa hổ - một Kiết tú mang lại phước lành) và sao Thiên Quang. Sự chiếu rọi của các cát tinh này mở ra cơ hội lớn, cực kỳ tốt lành cho việc khai trương, đính hôn, cưới gả, đào ao, trổ cửa, nạp tài hoặc ký kết hợp đồng. Năng lượng tích cực sẽ giúp vạn sự thuận buồm xuôi gió.

Xem lịch âm 2/8: Lịch âm hôm nay là ngày mấy?

Hệ thống sao xấu: Dù là một ngày Hoàng đạo mang tính chất Đại An, vũ trụ vẫn luôn duy trì nguyên lý cân bằng âm dương. Trong ngày vẫn tồn tại một vài hung tinh nhỏ chủ về sự trì trệ trong việc đi lại bằng đường thủy hoặc những trục trặc nhỏ trong giấy tờ. Tuy nhiên, sát khí này đã bị hệ thống Cát tinh lấn át đáng kể, không đủ sức gây xáo trộn cục diện chung.

Tuổi hợp: Ngày Mậu Thân tạo thế “Tam hợp” Thủy cục mạnh mẽ với người mang tuổi Tý và tuổi Thìn, đồng thời tạo thế “Lục hợp” gắn kết với tuổi Tỵ. Quý độc giả thuộc các nhóm tuổi này sẽ đón nhận một ngày Chủ nhật rực rỡ, trực giác vô cùng nhạy bén, dễ dàng gặp được quý nhân phù trợ và gia đạo êm ấm trọn vẹn.

Tuổi xung: Ở thái cực đối lập, dòng năng lượng ngày Mậu Thân sẽ tạo ra thế xung khắc trực diện với các tuổi Nhâm Dần và Giáp Dần. Đứng từ lăng kính tâm lý học, sự xung khắc này dễ kích hoạt cái tôi bên trong, khiến bạn dễ cảm thấy bất mãn. Lời khuyên khoa học là hãy dành ngày Chủ nhật này để tĩnh tâm nghỉ ngơi, lảng tránh các cuộc tranh luận gay gắt và không nên tham gia các trò chơi mạo hiểm.

Xem giờ tốt hay giờ xấu hôm nay âm lịch ngày 2/8/2026

Danh sách giờ tốt (Hoàng đạo)

Giờ Tý (23h-01h) - Thanh Long: Dòng năng lượng khởi nguồn thanh khiết, rất tốt cho việc thiền định, nhìn nhận lại bản thân hoặc bàn thảo chiến lược định hướng gia đình.

Giờ Sửu (01h-03h) - Minh Đường: Chủ về sự sáng suốt, vượng khí hội tụ.

Giờ Thìn (07h-09h) - Kim Quỹ: Khung giờ vàng của buổi sáng. Năng lượng sinh khí mạnh mẽ, rất thích hợp để gia đình cùng nhau xuất hành đi dã ngoại, bàn chuyện tài chính hoặc gặp gỡ đối tác.

Giờ Tỵ (09h-11h) - Bảo Quang: Không gian mang năng lượng ấm áp, rạng rỡ. Phù hợp cho việc mua sắm tài sản giá trị, khai trương, mở hàng đầu ngày.

Giờ Mùi (13h-15h) - Ngọc Đường: Cực kỳ tốt cho việc ngoại giao, gặp gỡ những người lớn tuổi, báo cáo tiến độ công việc hoặc vạch định kế hoạch tương lai.

Giờ Tuất (19h-21h) - Tư Mệnh: Không gian buổi tối êm đềm, thuận lợi để gắn kết tình cảm, vun vén hạnh phúc gia đình hoặc bàn bạc chuyện cưới hỏi.

Danh sách giờ xấu (Hắc Đạo)

Giờ Dần (03h-05h): Thời điểm giao thời năng lượng chưa ổn định, kỵ đưa ra các quyết định bộc phát, mang tính rủi ro cao.

Giờ Mão (05h-07h): Không tốt cho việc ký kết các văn bản pháp lý.

Giờ Ngọ (11h-13h): Đỉnh điểm của Hỏa khí trong tiết Đại thử. Con người dễ bốc hỏa, nên dành thời gian này để nghỉ trưa thay vì tranh luận.

Giờ Thân (15h-17h): Kỵ việc liên quan đến đền bù, tranh chấp hoặc thưa kiện pháp lý.

Giờ Dậu (17h-19h): Cần thận trọng ngôn từ, dễ sinh hàm oan, hiểu lầm thị phi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nên hạn chế di chuyển xa ngoài đường trong đêm tối để phòng ngừa rủi ro.

Chi tiết xuất hành ngày 2/8/2026

Chủ nhật thường là thời điểm các gia đình tổ chức những chuyến đi chơi xa, du lịch hoặc xuất hành giải quyết các vấn đề cá nhân trọng điểm. Hãy tham khảo la bàn năng lượng sau đây để chuyến đi thêm phần trọn vẹn:

Hướng xuất hành

Để đón Hỷ thần (Vị thần cai quản sự may mắn, niềm vui và sự hưng phấn), quý vị hãy hướng về phía Đông Nam. Đây là hướng tuyệt vời cho những chuyến đi hẹn hò, thăm hỏi người thân, gia đình nội ngoại hoặc tổ chức đón dâu.

Để đón Tài thần (Vị thần chủ về tài lộc, dòng tiền và kinh doanh), quý vị nên ưu tiên di chuyển về hướng chính Bắc. Rất phù hợp nếu bạn dự định mở hàng buôn bán hoặc gặp khách hàng chốt hợp đồng trong ngày cuối tuần.

Giờ xuất hành

Để tối ưu hóa không gian và thời gian, thời điểm mở cửa bước ra khỏi nhà cũng cần được tính toán một cách khoa học:

Giờ Tý (23h-1h) & giờ Ngọ (11h-13h) - giờ Tốc Hỷ: Tên gọi đại diện cho “niềm vui đến nhanh”. Xuất hành lúc này hứa hẹn đón nhận tin mừng bất ngờ, công việc chốt hạ hanh thông, mọi sự như ý. Năng lượng tốt thường phát huy tối đa vào đầu khung giờ.

Giờ Sửu (1h-3h) & giờ Mùi (13h-15h) - giờ Lưu Niên: Năng lượng có sự trì hoãn và ngưng trệ. Nếu bắt buộc xuất hành, quý vị nên chuẩn bị tâm lý nhẫn nại vì lộ trình có thể bị kéo dài, công việc cần nhiều thời gian để xử lý hơn dự kiến, dễ bị hoãn hủy lịch hẹn.

Giờ Dần (3h-5h) & giờ Thân (15h-17h) - giờ Xích Khẩu: Trạng thái năng lượng làm bóp méo giao tiếp. Rất hay gây ra các chuyện cãi cọ vô lý, bất hòa với người đồng hành hoặc vạ miệng. Nên lảng tránh việc đàm phán quan trọng trong khung giờ này.

Giờ Mão (5h-7h) & giờ Dậu (17h-19h) - giờ Tuyệt Lộ: Khung giờ mang tính chất bế tắc hoàn toàn. Khuyến cáo không nên khởi sự các chuyến đi xa hoặc cầu tài lộc vì dễ rơi vào ngõ cụt, nguy cơ hao tài tốn của là rất cao.

Giờ Thìn (7h-9h) & giờ Tuất (19h-21h) - giờ Tiểu Cát: Khung giờ rất lành tính. Xuất hành thời điểm này dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, lộ trình thượng lộ bình an, các mối quan hệ và giao dịch đều trôi chảy, mượt mà.

Giờ Tỵ (9h-11h) & giờ Hợi (21h-23h) - giờ Đại An: Trạng thái năng lượng vô cùng vững chãi. Xuất hành giờ này đảm bảo sự bình yên, mọi chuyện trôi chảy thuận lợi, người đi xa an tâm và nhà cửa yên lành.

Lịch âm hôm nay Chủ nhật ngày 2/8/2026 là một ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo đi kèm với Trực Định và biểu tượng Đại An, tạo nên một tổ hợp năng lượng hoàn hảo hiếm có. Việc ứng dụng những thông tin dự báo này một cách linh hoạt, kết hợp với tư duy nhạy bén và sự chuẩn bị chỉn chu của bản thân sẽ giúp quý độc giả không chỉ có một ngày cuối tuần thư giãn mà còn đặt nền móng kiến tạo vững chắc cho những kế hoạch lớn trong tương lai.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.