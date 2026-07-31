(VTC News) -

Thông tin chung về lịch âm hôm nay 31/7

Dương lịch: Thứ Sáu, ngày 31/7/2026.

Âm lịch: Ngày 18/6/2026.

Nhằm ngày: Thiên Lao Hắc Đạo (một trong những ngày mang năng lượng cản trở, cần sự cẩn trọng).

Hệ quy chiếu can chi: Hôm nay là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, thuộc năm Bính Ngọ.

Tiết khí: Ngày hôm nay nằm trong tiết Đại thử (nắng oi bức). Đây là thời điểm vạn vật đón nhận mức nhiệt độ cao nhất trong năm, đòi hỏi con người cần chú ý đến sức khỏe, tránh các quyết định bốc đồng do tâm lý dễ trở nên nóng nảy.

Phân tích sâu hơn về mặt hình thái năng lượng, ngày Bính Ngọ mang ngũ hành nạp âm Thiên Hà Thủy (nước trên trời). Tuy nhiên, theo sự vận động của quy luật tự nhiên, can Bính thuộc Dương Hỏa, chi Ngọ cũng mang năng lượng Dương Hỏa. Đây là trạng thái năng lượng đồng hành, cộng hưởng tạo ra sức nóng mãnh liệt nhưng lại tiềm ẩn sự bùng nổ, kém ổn định. Việc sao Thiên Lao Hắc Đạo ngự trị được cho là liên quan đến cản trở trong các công việc liên quan đến pháp lý hoặc thủ tục giấy tờ.

Đặc biệt, theo các chuyên gia nghiên cứu lịch pháp, ngày hôm nay có Trực Bế. “Bế” mang ý nghĩa là đóng lại, khép kín, hoặc thu vén. Nên ưu tiên việc lập kế hoạch dự án trên bàn giấy, xây dựng nền tảng lý thuyết thay vì trực tiếp động thổ, xây mới hay khai trương. Mọi sự mở đầu vào lúc này đều cần một sự cân nhắc và bảo mật kỹ lưỡng.

Xem lịch âm 31/7: Lịch âm hôm nay là ngày mấy?

Ngày 31/7/2026 nhận được sự hội tụ của một số tinh tú mang năng lượng tích cực, bao gồm: Quan Nhật, Lục Hợp, Cát Khánh, Thiên Quý và Minh Phệ. Sự hiện diện của Lục Hợp và Cát Khánh mang tới những luồng năng lượng êm dịu, rất tốt cho việc ngoại giao, hàn gắn các mối quan hệ xã hội hoặc gặp gỡ đối tác. Sao Thiên Quý đồng thời hỗ trợ khá tốt cho các việc mang tính chất học thuật, cầu phúc.

Bên cạnh cát tinh, ngày hôm nay bị chi phối rất mạnh mẽ bởi các hung tinh lớn: Thiên Lao, Thọ Tử (Thụ Tử), Thiên Lại, Huyết Chi và Vãng Vong. Đặc biệt, dưới góc độ phân tích khoa chiêm tinh học phương Đông, sự xuất hiện của sao Thọ Tử và Vãng Vong tạo ra một giới hạn nghiêm ngặt, tuyệt đối kỵ đối với các hoạt động mang tính bước ngoặt như xuất hành đi xa, động thổ, cất nhà hay cưới hỏi.

Tuổi hợp: Theo quy luật vận động của địa chi, ngày Ngọ hôm nay tạo thành vòng “Tam hợp” vượng khí với người tuổi Dần, tuổi Tuất và tạo thế “Lục hợp” chặt chẽ với tuổi Mùi. Quý độc giả mang những tuổi này sẽ cảm nhận được sự nhạy bén trong tư duy, dễ dàng đạt được sự đồng thuận tại nơi làm việc và có khả năng thu hút quý nhân trợ giúp.

Tuổi xung: Trái ngược với nhóm tuổi hợp, năng lượng của ngày Bính Ngọ sẽ tạo ra áp lực và sự xung khắc trực tiếp lên những người mang tuổi Mậu Tý, Canh Tý, Kỷ Sửu và Quý Sửu. Nếu bạn nằm trong danh sách này, một thái độ nhẫn nhịn, kiểm soát cái tôi và lảng tránh các cuộc cãi vã vô bổ là chiến lược an toàn nhất.

Nên làm: Đánh giá tổng thể từ tính chất Trực Bế, bạn nên ưu tiên thu vén sổ sách, cúng tế, lập kế hoạch xây dựng trên bản vẽ, đính hôn hoặc dọn dẹp không gian sống.

Không nên làm: Kỵ việc xây mới, khai trương, cưới gả lớn, xuất hành khởi sự, chữa bệnh hay các thủ tục liên quan đến mái nhà, đất đai.

Xem giờ tốt hay giờ xấu hôm nay âm lịch ngày 31/7/2026

Việc chọn đúng khung giờ vượng khí (Hoàng đạo) và né tránh giờ cản trở (hắc đạo) là giải pháp thực tiễn giúp chúng ta linh hoạt ứng phó và hóa giải bớt tính chất của một ngày Hắc đạo.

Danh sách giờ tốt (Hoàng đạo):

Giờ Tý (23h-01h) - Kim Quỹ: Khung giờ mang năng lượng của sự vun vén, rất lý tưởng để tĩnh tâm, suy nghĩ về các kế hoạch tài chính, tích lũy.

Giờ Sửu (01h-03h) - Bảo Quang: Hanh thông, có lợi cho việc định hướng tương lai, bảo vệ các thành quả đã đạt được.

Giờ Mão (05h-07h) - Ngọc Đường: Năng lượng thanh khiết đầu ngày, cực kỳ tốt cho việc khai bút, học tập hoặc tư duy sáng tạo tĩnh lặng.

Giờ Ngọ (11h-13h) - Tư Mệnh: Điểm tựa hoàng đạo cực thịnh trong ngày, mọi việc tiến hành đều được ơn trên phù trợ, làm giảm đi đáng kể sát khí của ngày Hắc đạo.

Giờ Thân (15h-17h) - Thanh Long: Giờ có sinh khí mạnh mẽ nhất, chủ về vạn sự hanh thông. Rất tốt cho việc gặp gỡ khách hàng, thương thảo hợp đồng vừa và nhỏ.

Giờ Dậu (17h-19h) - Minh Đường: Khung giờ tĩnh tại, thích hợp để báo cáo tổng kết ngày, gặp gỡ cấp trên hoặc những người có tầm ảnh hưởng.

Danh sách giờ xấu (Hắc đạo):

Giờ Dần (03h-05h) - Bạch Hổ: Kỵ các hoạt động lớn, cẩn trọng an toàn cá nhân.

Giờ Thìn (07h-09h) - Thiên Lao: Mọi việc dễ rơi vào bế tắc, cản trở. Nên tránh các cuộc họp quyết định chiến lược vào lúc này.

Giờ Tỵ (09h-11h) - Nguyên Vũ: Đặc biệt kỵ giao tiếp quan trọng hay dính dáng đến các vấn đề luật pháp, kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h) - Câu Trận: Kỵ việc liên quan đến đất đai, bùn đất hoặc dời đổi nhà cửa.

Giờ Tuất (19h-21h) - Thiên Hình: Khung giờ dễ sinh cãi cọ, rạn nứt. Tuyệt đối kiểm soát ngôn từ.

Giờ Hợi (21h-23h) - Chu Tước: Năng lượng chủ về khẩu thiệt thị phi, nên giữ sự im lặng và dành thời gian nghỉ ngơi.

Xuất hành ngày 31/7/2026

Hôm nay được xếp vào ngày Bạch Hổ Đầu. Ngày xuất hành mang tên này lại tương đối tốt. Nếu xuất hành, việc cầu tài lộc đều đặn, đi đến đâu cũng dễ đạt được sự thông đạt, thuận buồm xuôi gió.

Hướng xuất hành

Xuất hành hướng Tây Nam để đón Hỷ thần (vị thần cai quản niềm vui, sự may mắn, tin tốt lành).

Xuất hành hướng Đông để đón Tài thần (vị thần cai quản tài lộc, giúp kinh doanh buôn bán hanh thông).

Lưu ý: Tuyệt đối tránh xuất hành hướng lên trời (tại thiên) vì sẽ chạm mặt Hạc thần (thần mang điềm gở), dễ dẫn đến sự trì trệ và hao tài tốn của.

Giờ xuất hành ngày 31/7/2026

Giờ Tý (23h-1h), giờ Ngọ (11h-13h) - giờ Tiểu cát: Khung giờ mang năng lượng rất tốt lành. Xuất hành thời điểm này thường gặp may mắn, buôn bán sinh lời. Phụ nữ dễ mang về tin vui, gia đạo hòa hợp, người bệnh nếu cầu tài cầu sức khỏe cũng sẽ mau chóng thuyên giảm.

Giờ Sửu (1h-3h) và giờ Mùi (13h-15h) - giờ Tuyệt lộ: Vô cùng bất lợi. Việc cầu tài trong giờ này giống như đi vào ngõ cụt, trái ý vô cùng; ra đường dễ gặp rắc rối, việc quan phải chịu thua thiệt, nên an tọa tại nhà.

Giờ Dần (3h-5h) và giờ Thân (15h-17h) - giờ Đại an: Trạng thái năng lượng rất vững chãi. Nếu muốn cầu tài, hãy hướng về phía Tây hoặc Nam. Xuất hành trong giờ này mọi việc đều tốt, nhà cửa yên lành, người xuất hành được bình yên vô sự.

Giờ Mão (5h-7h) và giờ Dậu (17h-19h) - giờ Tốc hỷ: Giờ của “niềm vui sắp tới”. Cầu tài ưu tiên đi hướng Nam. Khung giờ này mang lại nhiều thuận lợi cho công việc, đi việc quan nhiều may mắn, người đi sớm có tin mừng. Tuy nhiên, năng lượng tốt thường phát huy mạnh nhất vào quãng thời gian đầu giờ.

Giờ Thìn (7h-9h) và giờ Tuất (19h-21h) - giờ Lưu niên: Năng lượng ngưng trệ. Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, nếu có kiện cáo tốt nhất xin hoãn. Nếu đi tìm đồ thất lạc hướng Nam thì nhanh thấy. Cần đề phòng cãi cọ, thị phi, việc làm chậm chạp nhưng ưu điểm là chắc chắn.

Giờ Tỵ (9h-11h) và giờ Hợi (21h-23h) - giờ Xích khẩu: Năng lượng bóp méo giao tiếp. Rất hay gây chuyện đói kém, cãi cọ vô lý. Người có dự định ra đi nên hoãn lại, tránh lây bệnh hoặc rước họa vào thân do vạ miệng.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.