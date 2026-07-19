Giải mã nghệ thuật phòng thủ an toàn tuyệt đối đưa Tây Ban Nha vào chung kết

(VTC News) -

Trong một kỳ World Cup chứng kiến hàng loạt trận đấu bùng nổ bàn thắng và những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Tây Ban Nha lại gây ấn tượng theo cách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente không phải là tập thể ghi nhiều bàn nhất, cũng không thường xuyên tạo ra những màn ngược dòng kịch tính. Thay vào đó, họ lặng lẽ tiến sâu bằng một thứ vũ khí ít hào nhoáng nhưng cực kỳ hiệu quả: hàng phòng ngự gần như không thể xuyên thủng.

Kiểm soát bóng để phòng ngự

Theo thống kê, trong số các đội lọt vào vòng 1/8, không đội nào có số bàn thua kỳ vọng (xG) phải nhận mỗi trận thấp hơn Tây Ban Nha. Đồng thời, họ cũng là đội để đối thủ chạm bóng trong vòng cấm ít nhất. Nói cách khác, Tây Ban Nha giữ bóng tránh xa khung thành của mình hiệu quả hơn bất kỳ đội bóng nào còn lại tại giải.

Ngay cả hàng tấn công mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Pháp khi gặp Tây Ban Nha cũng hoàn toàn bế tắc. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà Kylian Mbappe và đồng đội tạo ra trong trận bán kết chỉ là 0,31 - thấp nhất lịch sử đội tuyển Pháp kể từ khi Opta thu thập dữ liệu.

Đối với những đội kiểm soát bóng vượt trội như Tây Ban Nha, người ta thường chỉ chú ý đến khả năng cầm bóng mà quên mất sự tập trung và kỷ luật cần thiết để duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Không đội bóng nào có số bàn thua kỳ vọng (xG) phải nhận mỗi trận thấp hơn Tây Ban Nha tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cựu hậu vệ Pablo Zabaleta, người từng chơi 9 năm cho Manchester City, hiểu rất rõ về phòng ngự trong một đội bóng thiên về kiểm soát bóng. Là thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông đặc biệt ấn tượng với khả năng duy trì cấu trúc đội hình của Tây Ban Nha, ngay cả khi họ đang cầm bóng.

"Tất nhiên, kiểm soát bóng giúp bạn làm chủ thế trận và hạn chế cơ hội tấn công của đối thủ. Đặc biệt ở những phút cuối trận, khi cường độ trận đấu là vô cùng quan trọng, họ cực kỳ giỏi trong việc kiểm soát bằng trái bóng. Điều đó nằm trong ADN của bóng đá Tây Ban Nha.

Một nguyên tắc khác của họ là luôn giữ khoảng cách ngắn giữa các cầu thủ trong lúc chuyền bóng để có thể phản công nhanh khi cần thiết. Các cầu thủ Tây Ban Nha được rèn điều này từ nhỏ. Điều này đảm bảo các cầu thủ luôn tập trung và có mặt đúng vị trí để giành lại bóng ngay khi vừa mất", ông Pablo Zabaleta phân tích.

Đó chính là ví dụ cho khái niệm "rest defence", nghĩa là duy trì cấu trúc phòng ngự trong lúc đội nhà đang tổ chức tấn công. Ở trận gặp Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha triển khai bóng bên cánh trái với Pedri, Alex Baena và Marc Cucurella. Khi đường chuyền bị cắt, cả Pedri lẫn Baena lập tức áp sát, khiến Musab Al-Juwayr buộc phải chuyền vội lên phía trên.

Ngay sau đó, hàng loạt cầu thủ Tây Ban Nha đã khép kín khu vực trung lộ. Dani Olmo giành lại bóng với 4 đồng đội vây quanh. Điều này cho phép Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, làm suy yếu đối thủ, buộc họ phải chống đỡ hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác.

Nguyên tắc khác của Tây Ban Nha là luôn giữ khoảng cách ngắn giữa các cầu thủ trong lúc chuyền bóng.

Tình huống tương tự xuất hiện trong trận gặp Áo ở vòng knock-out. Khi Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm, đội bóng của Ralf Rangnick cố gắng thực hiện một pha phản công nhanh. Nhưng Rodri đã nhanh chóng áp sát Marcel Sabitzer và giành lại bóng chỉ trong vài giây.

Một lần nữa, Rodri có tới 4 đồng đội đứng sát xung quanh trước khi ngẩng đầu quan sát. Tây Ban Nha pressing ngay sau khi mất bóng như một khối thống nhất, cùng nhau áp sát theo từng nhóm với khoảng cách đội hình ngắn. Nhờ vậy, họ không chỉ nhanh chóng đoạt lại quyền kiểm soát bóng mà còn lập tức tổ chức đợt tấn công mới, duy trì sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Tây Ban Nha pressing ngay sau khi mất bóng như một khối thống nhất.

Một tình huống khác cũng cho thấy khả năng đọc tình huống nhạy bén của Rodri. Khi một đường căng ngang tầm thấp bị chặn lại và Bồ Đào Nha chuẩn bị phản công, Rodri bất ngờ xuất hiện, dùng vai đẩy Bruno Fernandes khỏi bóng. Xung quanh anh, các đồng đội lập tức tập trung lại, tạo thành một chiếc hộp vây kín khu vực có bóng.

Các cầu thủ Tây Ban Nha lập tức tập trung lại, tạo thành một chiếc hộp vây kín khu vực có bóng.

Bức tường bất khả xâm phạm

Không chỉ các cầu thủ trên hàng công phải luôn sẵn sàng gây áp lực lập tức lên đối phương ngay khi vừa mất bóng. Các trung vệ và hậu vệ biên cũng phải chủ động dâng cao, kéo đội hình và thu hẹp không gian chơi bóng để đối thủ có càng ít thời gian xử lý bóng càng tốt.

Theo bộ dữ liệu nâng cao của FIFA Football Performance Insights, Cubarsi và Laporte đã thắng 24 trong tổng số 31 pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, đạt tỷ lệ 77,4%. Con số này cho thấy khả năng chủ động băng lên cắt bóng của bộ đôi trung vệ trong những thời điểm quyết định, dù phía sau họ vẫn còn nhiều khoảng trống có thể bị khai thác.

Khả năng phán đoán tình huống cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong trận gặp Cape Verde, hàng phòng ngự Tây Ban Nha dâng lên ở vị trí rất cao. Ban đầu, hai trung vệ nhanh chóng lùi về để theo kèm pha bứt tốc của tiền đạo đối phương. Tuy nhiên, Laporte lập tức đọc được ý đồ chuyền bóng vào trung lộ, băng lên cắt đường chuyền và giúp Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế chủ động.

Mặc dù không được sử dụng thường xuyên như ở một số đội bóng khác, các hậu vệ biên của Tây Ban Nha cũng phải sẵn sàng bó vào trung lộ để hỗ trợ phòng ngự.

Theo dữ liệu của FIFA, 10,4% thời gian phòng ngự của Tây Ban Nha được thực hiện trong trạng thái "high block" (phòng ngự theo khối cao), đạt tỷ lệ cao nhất trong số tất cả các đội tham dự World Cup 2026. Việc liên tục giành lại bóng ở phần sân đối phương không phải là sự may mắn, mà là kết quả của một hệ thống chiến thuật.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha đang vận hành như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo. Người ta dễ bị cuốn hút bởi những pha phối hợp kiên nhẫn và kỹ thuật khi họ có bóng, nhưng chính cường độ hoạt động, sự ăn ý và khả năng phối hợp khi không có bóng mới là yếu tố khiến Tây Ban Nha trở thành một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất World Cup 2026.