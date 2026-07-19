Mbappe: Thà không phá kỷ lục để được đá chung kết với Messi

(VTC News) -

Với cú đúp trong trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh, Kylian Mbappe có 10 bàn thắng, vượt qua Lionel Messi, người đang sở hữu 8 pha lập công, trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026. Messi vẫn còn cơ hội đuổi kịp hoặc vượt thành tích của đồng nghiệp khi bước vào trận chung kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Quan trọng hơn, Mbappe có tổng cộng 22 bàn thắng sau 22 trận và chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup. Ở thống kê này, Messi có 21 bàn sau 6 kỳ tham dự giải đấu.

Mbappe phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup của Messi. (Ảnh: Reuters)

Kylian Mbappe cho biết: "Messi ghi bàn liên tục, chắc chắn anh ấy sẽ ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Tôi chỉ cố gắng giúp Pháp ghi được bàn thắng. Đúng là khi bạn ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, bạn sẽ nâng tầm bản thân. Nhưng tôi thà không trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại để được quyền thi đấu chung kết World Cup.

Thật tốt khi tôi giành được những kỷ lục. Tôi có thể nói rằng tôi là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup. Nhưng hôm nay, đó không phải là điều tôi nghĩ đến".

Thành tích ghi bàn của Mbappe tăng dần qua từng giải đấu. Tại World Cup 2018, anh ghi 4 bàn. Bốn năm sau, trên đất Qatar, tiền đạo đội tuyển Pháp có 8 pha lập công trước khi nâng thành tích lên 10 bàn tại World Cup 2026.

Dẫu vậy, Messi vẫn còn trận chung kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Với 8 bàn thắng từ đầu giải, đội trưởng Argentina vẫn còn cơ hội cạnh tranh Chiếc giày vàng với Mbappe.

Messi tiếp tục là nhân tố quan trọng của đội tuyển Argentina dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Trong khi đó, Mbappe ghi 10 bàn tại World Cup 2026 khi mới 27 tuổi. Tiền đạo tuyển Pháp vẫn còn nhiều cơ hội tham dự các kỳ World Cup tiếp theo và nối dài kỷ lục của mình.