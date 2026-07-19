(VTC News) -

Bạn đã bao giờ nghe kể về một sinh vật kỳ lạ mang trên mình sự kết hợp tưởng chừng như không tưởng: Bộ chân của vịt, hương vị như gà, lớp da dày như trâu và chiếc đầu lắt léo của rắn chưa? Nghe qua cứ ngỡ là loài quái thú bước ra từ thần thoại hay một bộ phim viễn tưởng, nhưng thực chất, đây lại là một câu đố dân gian hóc búa và đầy thách thức.

Đằng sau những mô tả đầy "bối rối" ấy là loài sinh vật cực kỳ gần gũi trong đời sống hàng ngày mà có thể bạn từng gặp rất nhiều lần. Liệu bạn có đủ nhạy bén để xâu chuỗi các dữ kiện kỳ quái này và tìm ra danh tính thực sự của con vật mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ công cụ tìm kiếm nào? Hãy thử tài phán đoán của mình ngay bây giờ để xem trí liên tưởng của bạn siêu phàm đến mức nào!

Con gì chân vịt thịt gà da trâu đầu rắn. (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

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