Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 19/7: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37°C

(VTC News) -

Tổng quan thời tiết miền Trung hôm nay

Thời tiết miền Trung hôm nay 19/7 có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng, nhiều nơi có nhiệt độ từ 35–37°C, cục bộ trên 37°C, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Trong khi đó, khu vực Nam Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng với nền nhiệt phổ biến 32–35°C, còn Tây Nguyên có thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27–30°C, có nơi trên 30°C.

Đặc điểm chung thời tiết của toàn khu vực là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày 19/7.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 27-30°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất dao động 34-37°C, riêng một số địa phương có thể vượt 37°C, gây cảm giác oi bức, khó chịu, đặc biệt trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết cho thấy khu vực có mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 19/7: Nắng nóng gay gắt có điểm trên 37°C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì nắng trong ngày.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất đạt 32-35°C, riêng các tỉnh phía Bắc khu vực này từ 35-37°C, có nơi trên 37°C, xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Buổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi thời tiết chuyển xấu.

Thời tiết Tây Nguyên hôm nay

Đối với Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi hơn so với các tỉnh ven biển miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, mang lại cảm giác mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30 độ C.

Chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Người dân sinh sống tại khu vực vùng núi cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh dông lốc và sét.

Khuyến cáo trước đợt nắng nóng

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực miền Trung nên hạn chế làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-16h, khi nền nhiệt và bức xạ nhiệt đạt mức cao nhất. Đồng thời cần bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng nhằm hạn chế nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, do thời tiết chuyển đổi nhanh từ nắng nóng sang mưa dông vào chiều tối, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết thường xuyên để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và đi lại. Các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản nếu không có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại nhiều tỉnh miền Trung trong ngày 19/7, trong khi mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm. Người dân cần tiếp tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất để chủ động ứng phó với những diễn biến thời tiết cực đoan.