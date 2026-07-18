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Video: Lũ dữ 'xé toạc' nhà dân ở Lai Châu

(VTC News) -

Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông kiên cố bị xuyên thủng.

Nhóm Phóng Viên
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