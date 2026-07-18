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Video: Lũ dữ 'xé toạc' nhà dân ở Lai Châu
(VTC News) -
Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông kiên cố bị xuyên thủng.
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