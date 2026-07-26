Cận cảnh khu vực xây depot rộng hơn 11 ha của tuyến metro gần 36.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Những ngày cuối tháng 7/2026, trên khu đất rộng hơn 11 ha tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), nhiều máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động để thi công các hạng mục của Depot Xuân Đỉnh. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô đầu tư lớn của Thủ đô.