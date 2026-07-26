Tài Lộc tái xuất, đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Singapore

(VTC News) -

Sáng 26/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận trận tiếp đón Singapore trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026 ngày 31/7. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã có thể tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Trước đó, anh bị căng cơ bắp chân nên được nghỉ ngơi và không góp mặt trong danh sách đăng ký ở trận ra quân gặp Timor Leste ngày 24/7 để tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Chân sút chủ yếu tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Trần Huy Thọ và theo dõi các đồng đội từ bên ngoài sân.

Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. (Ảnh: VFF)

Do vừa thi đấu với Timor Leste và trải qua hành trình trở về từ Thái Lan, ban huấn luyện chủ động chia đội thành hai nhóm. Những cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 tập trung vào các bài hồi phục thể lực dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế, trong khi các cầu thủ còn lại tiếp tục rèn chiến thuật và duy trì nền tảng thể lực với khối lượng vận động cao hơn.

Không khí tại buổi tập diễn ra tích cực; toàn đội vẫn duy trì tinh thần hứng khởi sau chiến thắng đậm ở ngày ra quân. Với bốn ngày chuẩn bị trước mắt, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore trên sân nhà, qua đó củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Championship 2026.

Chia sẻ sau chiến thắng Timor Leste, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả vừa đạt được để hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước.

“Điều quan trọng là phải quên đi kết quả này. Các cầu thủ cần hồi phục thật tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.