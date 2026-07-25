(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/7 mưa rào và dông

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay có nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở nhiều khu vực. Cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối do các đám mây đối lưu phát triển mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C, mang lại cảm giác khá dễ chịu vào sáng sớm và đêm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 31-33°C. Tuy nhiên, do mây che phủ và xuất hiện các cơn mưa nên thời tiết không quá oi bức như những ngày nắng nóng trước đó.

Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến cảm giác nóng ẩm vẫn xuất hiện vào những thời điểm chưa có mưa. Người dân nên mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài để tránh những cơn mưa bất chợt.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/7: Mưa dông rải rác, có nơi mưa to

Đề phòng mưa lớn cục bộ

Trong ngày 25/7, các cơn mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ với cường độ mạnh tại một số khu vực của Hà Nội. Mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp, ảnh hưởng đến việc di chuyển vào giờ cao điểm.

Các quận nội thành và khu vực đông dân cư có thể xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi mưa xuất hiện đúng thời điểm người dân tan làm. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi qua những đoạn đường ngập sâu.

Đối với khu vực ngoại thành, mưa dông có thể đi kèm gió mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông ở Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây gãy đổ cây xanh, tốc mái công trình tạm và làm gián đoạn giao thông.

Người dân được khuyến cáo không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện hoặc biển quảng cáo. Khi xuất hiện sấm sét, nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện ngoài trời và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, các gia đình cũng nên kiểm tra mái nhà, hệ thống thoát nước và gia cố những vật dụng dễ bị gió cuốn để hạn chế thiệt hại nếu mưa dông mạnh xảy ra.

Khuyến cáo cho người dân

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội nên:

Chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất.

Mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài.

Hạn chế di chuyển trong thời điểm mưa dông lớn nếu không thực sự cần thiết.

Tránh đứng gần cây xanh, cột điện và các công trình không kiên cố khi có sấm sét.

Kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà nhằm giảm nguy cơ ngập úng khi mưa lớn.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 25/7 cho thấy Thủ đô có nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động 24-33°C, thời tiết không quá nóng nhưng tiềm ẩn nhiều hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết và có kế hoạch di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn trong ngày.