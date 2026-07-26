NSƯT Phương Nga tiết lộ điều ít biết về học trò 16 tuổi vừa đỗ thủ khoa

(VTC News) -

Ma Thị Trúc An, cô gái đến từ Cao Bằng, gây chú ý khi trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở tuổi 16.

Chia sẻ về cô học trò này, Tiến sĩ, NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc cho biết: "Ma Thị Trúc An là một học trò có tinh thần học tập rất đáng quý. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự chăm ngoan, có ý chí, kiên trì nỗ lực trong từng buổi học".

Nữ sinh 16 tuổi đến từ Cao Bằng là thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nữ giảng viên chia sẻ, khi mới bước vào lớp thanh nhạc, Trúc An sở hữu chất giọng còn mang nhiều bản năng, âm lượng nhỏ, kỹ thuật lấy hơi, cộng minh và xử lý âm thanh chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn rèn luyện nghiêm túc, nữ sinh đã có những bước tiến rõ rệt.

"Tôi luôn nói với học trò rằng tài năng chỉ là điều kiện ban đầu, còn thành công lâu dài được quyết định bởi sự khổ luyện và tính kỷ luật mỗi ngày. Trúc An là một trong những học sinh hội tụ được cả hai yếu tố ấy. Em rất cầu thị, không ngại sửa từng lỗi nhỏ và luôn giữ thái độ nghiêm túc trong mỗi buổi học", NSƯT Phương Nga nói.

Không chỉ đạt điểm số rất cao trong kỳ thi tuyển sinh, Trúc An còn tiếp tục thử sức ở sân chơi quốc tế khi tham dự Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 tại Singapore.

Theo NSƯT Phương Nga, trước cuộc thi, cả chị và gia đình đều có phần lo lắng bởi áp lực cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, phần trình diễn của học trò rất thăng hoa.

NSƯT Phương Nga.

"Thành tích của Trúc An thậm chí còn vượt ngoài kỳ vọng của tôi. Tôi nhìn thấy ở em tố chất của một giọng ca opera trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để em tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật", nữ giảng viên nhận định

Khoảnh khắc được xướng tên nhận Cúp Bạc tại Singapore cũng là kỷ niệm khó quên đối với Trúc An. "Vừa bước xuống sân khấu, em đã thấy hai cô giáo đứng chờ để ôm chúc mừng. Với em, chiếc cúp không chỉ là thành quả của những tháng ngày luyện tập mà còn là món quà dành cho những người luôn tin tưởng và đồng với cùng mình", Trúc An chia sẻ.

Trước khi trở thành thủ khoa Thanh nhạc, Trúc An là gương mặt năng động tại địa phương. Nữ sinh này nhiều năm giữ cương vị Liên đội trưởng, tham gia các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi, Diễn đàn Trẻ em, giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tìm hiểu pháp luật cùng giải Hùng biện xuất sắc và tích cực góp mặt trong nhiều hoạt động văn hóa của tỉnh Cao Bằng.

Ma Thị Trúc An nhận Cúp bạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13.

Theo NSƯT Phương Nga, ở tuổi 16, việc Trúc An vừa trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc, vừa đạt giải tại một liên hoan nghệ thuật quốc tế là thành tích rất đáng khích lệ. Nữ giảng viên kỳ vọng học trò sẽ tiếp tục giữ được sự khiêm tốn, niềm đam mê và tinh thần khổ luyện để phát triển xa hơn trên con đường nghệ thuật.