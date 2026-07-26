Dàn sao Hollywood quyền lực quy tụ trong 'The Odyssey' của Christopher Nolan

(VTC News) -

Ngay từ khi công bố dự án, The Odyssey gây chú ý không chỉ bởi đây là tác phẩm mới của đạo diễn Christopher Nolan, mà còn nhờ quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu Hollywood.

Bộ phim chuyển thể từ sử thi cùng tên của Homer quy tụ hơn 20 ngôi sao, trong đó có Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o và Jon Bernthal.

Matt Damon vào vai chính Odysseus.

Lấy bối cảnh sau cuộc chiến thành Troy, The Odyssey kể hành trình kéo dài 10 năm của vua Odysseus trên đường trở về vương quốc Ithaca. Trong chuyến đi, người anh hùng Hy Lạp phải đối mặt với hàng loạt vị thần, quái vật và những thử thách sinh tử.

Đảm nhận vai trung tâm là Matt Damon trong hình tượng Odysseus - vị vua nổi tiếng với trí tuệ và tài thao lược. Đây là lần thứ ba Damon hợp tác với Christopher Nolan sau Interstellar và Oppenheimer, đồng thời cũng là lần đầu anh giữ vai chính trong một bộ phim của đạo diễn người Anh.

Trước đó, Damon ghi dấu ấn với Good Will Hunting, bộ phim giúp anh giành giải Oscar Kịch bản gốc cùng Ben Affleck, bên cạnh các tác phẩm như The Martian hay Invictus.

Anne Hathaway đóng vai hoàng hậu Penelope.

Song hành cùng Damon là Anne Hathaway trong vai hoàng hậu Penelope - người vợ kiên nhẫn chờ Odysseus suốt nhiều năm, bất chấp áp lực từ những kẻ muốn chiếm ngôi báu. Đây cũng là lần tái hợp thứ ba giữa Hathaway và Christopher Nolan sau The Dark Knight Rises và Interstellar. Nữ minh tinh từng giành Oscar với Les Misérables và nổi tiếng qua The Devil Wears Prada, The Princess Diaries.

Tom Holland thủ vai Telemachus - con trai của Odysseus.

Một trong những nhân vật được khán giả trẻ quan tâm là Tom Holland trong vai Telemachus - con trai của Odysseus. Lớn lên khi cha vắng nhà, Telemachus luôn giằng xé giữa hy vọng cha còn sống và trách nhiệm kế vị ngai vàng. Sau thành công với vai Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Holland tiếp tục góp mặt trong bom tấn mới của Nolan trước khi trở lại với Spider-Man: Brand New Day.

Ở tuyến phản diện, Robert Pattinson hóa thân thành Antinous - thủ lĩnh nhóm cầu hôn Penelope, kẻ tìm cách chiếm quyền cai trị Ithaca khi Odysseus mất tích. Đây là lần thứ hai Pattinson hợp tác với Nolan sau Tenet. Nam diễn viên từng trở thành biểu tượng của loạt phim Twilight trước khi ghi dấu ấn qua The Batman.

Robert Pattinson hóa thân thành kẻ phản diện Antinous

Bên cạnh bốn ngôi sao kể trên, Zendaya vào vai nữ thần Athena - người nhiều lần bảo vệ và dẫn dắt Odysseus trên hành trình trở về. Trong khi đó, Charlize Theron đảm nhận vai tiên nữ Calypso, còn Samantha Morton hóa thân thành phù thủy Circe - hai nhân vật quan trọng trong thần thoại Hy Lạp.

Bộ phim còn có sự góp mặt của Lupita Nyong'o trong hai vai Helen thành Troy và Clytemnestra, Benny Safdie vai Agamemnon, Jon Bernthal vai Menelaus, Himesh Patel vai Eurylochus, John Leguizamo vai Eumaeus và Elliot Page trong vai Sinon. Hầu hết đều là những gương mặt từng đoạt giải thưởng lớn hoặc sở hữu nhiều vai diễn nổi bật tại Hollywood.

Zendaya vào vai nữ thần Athena.

Đáng chú ý, The Odyssey cũng đánh dấu màn tái hợp của Christopher Nolan với nhiều cộng sự quen thuộc như Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Benny Safdie, Elliot Page và Himesh Patel - những diễn viên từng xuất hiện trong các tác phẩm trước của ông như Inception, Interstellar, Tenet hay Oppenheimer.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô sản xuất và câu chuyện sử thi kinh điển, The Odyssey còn được đánh giá là một trong những bộ phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu bậc nhất của Christopher Nolan, nơi nhiều ngôi sao từng đoạt Oscar, Emmy và Quả Cầu Vàng cùng xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh.