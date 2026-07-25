(VTC News) -

Thời tiết Bắc Trung Bộ hôm nay

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có sự khác biệt giữa phía Bắc và phía Nam khu vực.

Tại Thanh Hóa và Nghệ An, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mây, ban ngày chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và đêm mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động 31-34°C. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết vẫn duy trì trạng thái có mây. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi nhưng vẫn xuất hiện nắng, một số địa phương xảy ra nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28°C, nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi vượt 35°C.

Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông nên người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7: Nhiều nơi có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết Tây Nguyên hôm nay

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) tiếp tục là nơi có lượng mưa đáng chú ý trong ngày 25/7.

Theo dự báo, ban ngày khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên từ chiều và đêm, mưa gia tăng với phạm vi rộng hơn, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C, tạo cảm giác khá mát mẻ so với nhiều khu vực khác.

Mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và gây khó khăn cho việc lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại miền Trung

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông trên toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại cho nhà cửa, cây trồng, công trình tạm và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đặc biệt, người dân tại khu vực miền núi Thanh Hóa, Nghệ An và Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, suối nhỏ sau những trận mưa lớn kéo dài.

Khuyến cáo cho người dân

Để hạn chế rủi ro do thời tiết xấu, người dân nên:

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai.

Chủ động mang theo áo mưa khi ra ngoài, nhất là vào chiều và tối.

Hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, suối tràn hoặc vùng có nguy cơ sạt lở.

Không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện hoặc công trình tạm khi có dông, sét.

Người lao động ngoài trời và ngư dân cần theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, trong đó Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có nguy cơ mưa to đến rất to, còn Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ dao động 20-35°C, có nơi trên 35°C. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cũng như nguy cơ ngập úng và sạt lở đất do mưa lớn.