Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 qua Mường Than, Lai Châu

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến rạng sáng 24/7 tiếp tục gây sạt lở đất đá trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm tại tỉnh Lai Châu, khiến Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 qua khu vực Than Uyên, Mường Than bị ách tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn từ Km355 đến Km357 xảy ra sạt lở đất đá gây tắc đường cục bộ. Đến sáng 24/7, mưa lớn vẫn tiếp diễn, lượng nước từ các sườn đồi đổ xuống cuốn theo đất, đá tràn kín mặt đường tại Km353+800, thuộc địa phận bản Chít, xã Mường Than, khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn hoàn toàn.

Không chỉ Quốc lộ 32, tuyến Quốc lộ 279 cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực Km156, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây chia cắt tuyến và khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đất đá từ sườn núi tràn kín mặt đường tại Km353+800, Quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu), khiến giao thông bị gián đoạn sau trận mưa lớn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty Quản lý đường bộ Lai Châu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông từ xa, lập các chốt cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời huy động máy móc, phương tiện sẵn sàng san gạt, giải phóng đất đá để thông tuyến ngay khi thời tiết bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 đoạn qua xã Mường Than.

Đối với các phương tiện đang có lộ trình qua khu vực này, lực lượng chức năng đề nghị dừng tại nơi an toàn hoặc chủ động lựa chọn hướng đi khác, tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm sạt lở hoặc ngầm tràn có dòng nước chảy xiết để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình giao thông và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Công an tỉnh Lai Châu cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thông tuyến và công tác khắc phục trong các bản tin tiếp theo.