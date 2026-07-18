Hình ảnh ám ảnh sau trận lũ quét lịch sử ở Mường Than, Lai Châu

Trận lũ lịch sử ở Mường Than, Lai Châu.
Lũ dữ tràn về Mường Than.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến nhiều người thương vong, nhà cửa và hoa màu bị tàn phá. Nhìn từ trên cao, khu vực này hiện lên với những dải bùn đất kéo dài, nhiều ngôi nhà nằm giữa đống đổ nát.
Nằm sát khu vực dòng lũ đi qua, căn nhà này ngần như bị "nuốt chửng" bởi đám đất đá và những thân cây khổng lồ trôi xuống từ thượng nguồn.
Sau khi nước rút, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần khung. Sức va đập khủng khiếp của khối đất đá, vật liệu lao theo dòng lũ đã phá hủy nhiều công trình trên đường lũ quét, một số căn nhà bị chúng xuyên thủng cả tầng một.
Theo lời kể của người dân địa phương, trước khi lũ tràn về, họ nghe thấy những tiếng động lớn vọng từ phía thượng nguồn. Khi mọi người phát hiện và hô nhau chạy thì dòng nước mang theo đất đá, cây gỗ đã ập xuống khu dân cư, khiến ai nấy không kịp làm gì ngoài việc cố chạy thoát thân. "Nghe tiếng nổ lớn từ trên núi, cả bản gọi nhau chạy nhưng không ai nghĩ lũ lại đến nhanh như vậy", bà Lò Thị Sinh (62 tuổi) cho biết.
Trận lũ khiến 14 nhà dân tại xã Mường Than bị sập hoàn toàn, 15 nhà hư hỏng một phần. Nhiều tài sản, vật dụng của người dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp.
Theo thống kẻ đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét tại xã Mường Than khiến 5 người thiệt mạng, 3 người vẫn đang mất tích. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.
Khi nước rút, người dân trở về thu dọn những gì còn sót lại. Sân nhà, đồ đạc, phương tiện và vật dụng sinh hoạt đều phủ kín bùn đất.
Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội cùng các lực lượng tại chỗ được huy động đến hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, thu gom tài sản, tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng như khắc phục sự cố hư hỏng Quốc lộ 32.
Đến chiều 18/7, ngành Điện lực Lai Châu đã khôi phục cấp điện cho 13 trạm biến áp, đưa dòng điện trở lại phục vụ 1.025 khách hàng tại các xã Mường Than và Than Uyên, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc, hỗ trợ các lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Riêng tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa lớn tại nhiều nơi như Mường Tè 169mm, Bum Tở 154mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.