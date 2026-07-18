Hình ảnh ám ảnh sau trận lũ quét lịch sử ở Mường Than, Lai Châu

Theo lời kể của người dân địa phương, trước khi lũ tràn về, họ nghe thấy những tiếng động lớn vọng từ phía thượng nguồn. Khi mọi người phát hiện và hô nhau chạy thì dòng nước mang theo đất đá, cây gỗ đã ập xuống khu dân cư, khiến ai nấy không kịp làm gì ngoài việc cố chạy thoát thân. "Nghe tiếng nổ lớn từ trên núi, cả bản gọi nhau chạy nhưng không ai nghĩ lũ lại đến nhanh như vậy", bà Lò Thị Sinh (62 tuổi) cho biết.