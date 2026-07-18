Lũ quét khủng khiếp xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu

Trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu rạng sáng 17/7 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đợt thiên tai kéo dài từ ngày 15/7 đến sáng 18/7 khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Riêng xã Mường Than có 3 người tử vong và 4 người mất tích, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Có mặt tại khu dân cư đội 11, gần bản Chít trên Quốc lộ 32, PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận khung cảnh ngổn ngang sau lũ. Bùn đất phủ dày khắp mặt đường, nhiều cây xanh bị bật gốc, cột điện đổ gãy.
Những tảng đá lớn bị dòng lũ mạnh cuốn phăng từ sườn núi xuống, nằm rải rác giữa khu dân cư, nhiều vị trí chắn kín lối đi.
Nơi từng là dãy nhà san sát, nay chỉ còn lại nền móng, những mảng tường đổ nghiêng, thủng lỗ và những đống đổ nát.
Nhiều ngôi nhà bị cuốn sập hoàn toàn, một số căn vẫn còn trụ lại nhưng hư hỏng nặng sau khi luồng đất đá theo dòng lũ lao thẳng vào công trình.
Không chỉ các căn nhà cấp 4 bị phá hủy, nhiều ngôi nhà bê tông cao 2 đến 3 tầng cũng không chống chịu nổi sức tàn phá của dòng lũ. Có căn bị đất đá đâm xuyên qua tầng một, tường vỡ toác, cửa cuốn biến dạng, đồ đạc bên trong bị vùi lấp dưới bùn đất.
Ông Hà Văn Phong, người dân sống gần khu vực xảy ra lũ quét, cho biết ông chưa từng chứng kiến trận thiên tai nào có sức tàn phá lớn như vậy. "Chỉ trong thời gian rất ngắn, nước cùng đất đá từ trên núi đổ xuống rất mạnh. Khi quay lại, nhiều căn nhà trong xóm đã bị hư hỏng, có nhà chỉ còn vài mảng tường đứng lại. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng bàng hoàng", ông Phong nói.
Sườn núi phía trên khu dân cư xuất hiện nhiều vết sạt lở lớn kéo dài. Đất đá từ các điểm sạt theo dòng nước tràn xuống, tạo nên lớp bùn dày cùng hàng loạt khối đá hộc nằm ngổn ngang dọc Quốc lộ 32.
Đến chiều 18/7, lực lượng công an, quân đội, dân quân và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Nhiều máy xúc, xe chuyên dụng được huy động để dọn bùn đất, di chuyển đá tảng, khơi thông tuyến đường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu chung sức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bên cạnh công tác cứu hộ, nhiều đoàn hỗ trợ từ các địa phương lân cận cũng đưa nhu yếu phẩm đến Mường Than. Nước uống, gạo, mì ăn liền, đồ ăn nhanh và các vật dụng thiết yếu được chuyển tới các hộ dân có nhà bị hư hỏng hoặc phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau trận lũ quét để lại nhiều mất mát tại xã Mường Than.