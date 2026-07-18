Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu

Mưa lũ ở Lai Châu khiến 13 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, tập trung chủ yếu tại bản Chít, xã Mường Than và nhiều nhà bị hư hỏng, 14 nhà có nguy cơ sạt lở, 80 hộ gia đình với gần 400 người bị ảnh hưởng nhà cửa phải đi ở nhờ. Đoạn Km 354 - QL32 thuộc địa phận bản Che Bó, bản Chít nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua Quốc lộ từ đoạn Bãi đá Phương Nhung kéo dài đến đường vào bản Chít chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua.