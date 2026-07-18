Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích

(VTC News) -

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng giải cứu người dân mắc kẹt do mưa lũ tại Mường Than, Lai Châu. (Video: Bộ Công an)

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến chiều 17/7 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu khiến 4 người thiệt mạng, 4 người nghi mất tích, 7 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Bị lũ cuốn gần 1km vẫn kịp gọi cầu cứu

Trong số những người được lực lượng chức năng và người dân ứng cứu sau trận lũ quét có anh H. (ở xã Than Uyên, Lai Châu). Ngay sau khi được đưa vào bờ an toàn, người đàn ông liên tục nhờ lực lượng chức năng và những người tham gia cứu hộ tìm kiếm vợ cùng hai con đang mất tích.

Nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị chia cắt do lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. (Ảnh: H.C.)

Theo chia sẻ của anh N.V.H. - tài xế taxi trú tại xã Than Uyên, khoảng hơn 9h ngày 17/7, anh cùng một số tài xế trong khu vực nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh H., một thành viên trong nhóm.

Thời điểm gọi điện, anh H. cho biết vừa bị nước lũ cuốn trôi và may mắn bám được vào một dải đất hẹp giữa dòng nước. Trước đó, người đàn ông đã bị cuốn đi khoảng 1km.

"Nhận được định vị của nạn nhân, tôi cùng các đồng nghiệp lập tức tạm gác công việc, nhanh chóng đến hiện trường. Trên đường di chuyển, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều nhà cửa, cây cối và vật nuôi bị cuốn trôi, bùn đất phủ kín nhiều đoạn đường", nam tài xế nhớ lại.

Anh H. được lực lượng chức năng và người dân ứng cứu sau trận lũ quét. (Ảnh: H.C.)

Theo anh H., chiếc điện thoại của anh H. dù bị ướt nhưng vẫn hoạt động, giúp nhóm cứu hộ xác định được vị trí để tiếp cận.

Sau khi đến hiện trường, nhóm tài xế phối hợp với lực lượng chức năng xã Mường Than triển khai cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, anh H. được đưa từ khu vực mắc kẹt vào bờ an toàn.

Người đàn ông sau đó được đưa đến trạm y tế sơ cứu trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Hiện sức khỏe của anh đã dần ổn định. Theo anh Hiếu, đến tối 17/7, vợ và hai con của anh H. vẫn chưa được tìm thấy.

Cả gia đình bị cuốn trôi sau khi tường nhà đổ sập

Là người thân của nạn nhân, chị T. cho biết khoảng 10h30 ngày 17/7, khi xem các đoạn video được chia sẻ trên mạng, chị mới biết căn nhà của vợ chồng anh H. đã đổ sập hoàn toàn, cả gia đình bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, chị cùng người thân đi quãng đường gần 100 km đến xã Mường Than. Theo chị T., khi có mặt tại hiện trường, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp đã chìm trong nước, địa hình bị chia cắt sau trận lũ.

Nhiều ngôi nhà ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: N.A.)

Chị T. cho biết trước khi xảy ra sự việc, nước lũ dâng rất nhanh. Hai vợ chồng anh H. cùng hai con kê cao đồ đạc rồi trèo lên chiếc máy xay xát để tránh nước. Tuy nhiên, dòng nước từ con suối phía sau nhà bất ngờ đổ về, làm một mảng tường bị sập, cuốn theo cả người và tài sản.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của con trai và vợ của anh H., đồng thời tiếp tục trong quá trình tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) sáng 18/7, mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn, khiến 7 bản với gần 4.700 người dân bị cô lập. Thiên tai cũng làm 4 người tử vong, 4 người nghi mất tích, 7 người bị thương, nhiều nhà ở, hạ tầng giao thông và điện lưới bị hư hại nghiêm trọng.