Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than

(VTC News) -

Chiều 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than sau đợt mưa lớn kéo dài từ 15-17/7 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.

Lũ quét đã làm đổ sập, vùi lấp nhiều nhà dân và diện tích đất nông nghiệp tại các bản Đội 9, Đội 11, Sắp Ngụa, Che Bó và Chít. Mưa lũ cũng khiến Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị chia cắt, tê liệt giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, xã Mường Than phải huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia sơ tán khẩn cấp các hộ trong vùng nguy hiểm đến trường học, nhà văn hóa và các trụ sở kiên cố đã được chuẩn bị trước.

Đồng thời, địa phương tổ chức các tổ xung kích tìm kiếm người mất tích, giải cứu người mắc kẹt, sơ cứu người bị thương và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Lũ quét ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến ít nhất 1 người chết, 6 người mất tích.

Địa phương cũng được yêu cầu sử dụng nguồn ngân sách dự phòng để cấp phát ngay lương thực, thực phẩm, nước uống sạch và thuốc men cho người dân tại các khu sơ tán; bố trí lực lượng công an xã, dân quân tự vệ lập rào chắn, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở, cầu, ngầm tràn nhằm ngăn người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng phải khẩn trương huy động máy móc, phương tiện thu dọn đất đá sạt lở, thông xe tạm thời, lắp đặt biển cảnh báo và theo dõi chặt diễn biến hiện trường để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND xã Mường Than phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức cảnh báo, bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở; ban hành quyết định sơ tán người dân và tài sản khỏi vùng nguy hiểm, duy trì hệ thống loa truyền thanh cảnh báo liên tục, đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo nhanh về UBND tỉnh theo chu kỳ 1-2 giờ/lần hoặc ngay khi có diễn biến bất thường.

Đối với lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu kích hoạt ngay phương án phòng thủ dân sự, điều động lực lượng thường trực phối hợp với địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản. Sau thiên tai, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ dựng lều bạt, bếp ăn dã chiến, giúp người dân dựng lại nhà cửa, vệ sinh trường học, trạm y tế để sớm ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và các tuyến đường bị ảnh hưởng; theo dõi hiện trạng công trình, kịp thời đề xuất các giải pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Ban Quản lý dự án 2 được giao khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, lập chốt trực tại các vị trí xung yếu và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn. Các sở, ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai phương châm "4 tại chỗ" và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.