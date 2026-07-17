Lũ cuồn cuộn đổ về gây chia cắt quốc lộ, ngập nhà cửa ở Lai Châu

(VTC News) -

Nước lũ cuồn cuộn đổ về gây chia cắt nhiều tuyến quốc lộ ở Lai Châu. (Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu)

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến đường tại tỉnh Lai Châu bị lũ quét, sạt lở nghiêm trọng. Theo Công an tỉnh Lai Châu, nước lũ dâng cao tràn qua Quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, khiến các phương tiện tạm thời không thể đi lại, một số hộ dân bị nước lũ cô lập.

Ngoài điểm ngập trên, lũ quét và sạt lở đất còn xảy ra tại các Km357, Km358 và Km359 trên Quốc lộ 32, thuộc địa phận các xã Pắc Ta và Mường Than.

Trên Quốc lộ 279, tại Km167+450 qua bản Chiềng Ban, xã Mường Kim, đất đá sạt lở cũng gây tắc đường hoàn toàn. Do khối lượng đất đá lớn, đến nay lực lượng chức năng chưa thể xác định thời điểm thông tuyến.

Nước lũ dâng cao tràn qua Quốc lộ 32, khiến các phương tiện tạm thời không thể đi lại, một số hộ dân bị nước lũ cô lập. (Ảnh chụp màn hình)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn hoặc những điểm có nguy cơ sạt lở; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Tại vùng trũng thấp, khu vực lòng chảo hoặc gần sườn dốc có nguy cơ sạt lở cần chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi sát các thông báo chính thức để cập nhật tình hình giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ 17-21/7, trên các sông khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5 m. Mực nước trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 2-3; sông Thao, sông Lô và thượng lưu hệ thống sông Thái Bình ở mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 16/7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) ban hành công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, đồng thời phối hợp với Zalo gửi cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới khoảng 10,3 triệu người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 17/7 đến đêm 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 250 mm. Ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 150 mm. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, từ tối 15 đến ngày 16/7, mưa lớn kèm dông lốc làm 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập úng; 34,5 ha lúa bị thiệt hại; 10 con gia súc bị nước cuốn trôi.

Về giao thông, 4 vị trí trên các quốc lộ 12, 32 và 279 cùng 15 vị trí đường tỉnh bị sạt lở, gây ách tắc. Đáng chú ý, sạt lở đã làm đứt hoàn toàn nền đường tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 (Lai Châu), dự kiến mất khoảng 2 ngày để khắc phục.

Hiện các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, khôi phục giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.