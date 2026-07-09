Mưa lũ ở Điện Biên làm 169 nhà dân hư hại, quốc lộ sạt lở

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại nhiều xã như Na Sang, Nậm Nèn, Pú Nhung, Mường Mùn, Mường Tùng, Nà Tấu, Tuần Giáo, Sính Phình, Tủa Chùa, Tìa Dình, Na Son, Tủa Thàng, Quài Tở và Mường Pồn.

Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn gồm Mường Mùn 149mm, Na Sang 135 mm, Pú Nhung 134 mm, Sáng Nhè 105,4 mm và Mường Pồn 105 mm.

Mưa lũ khiến 169 nhà dân bị sạt lở, ảnh hưởng. Trong đó, một nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 102 nhà hư hỏng một phần, 40 nhà nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 29 nhà có nguy cơ sạt lở.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thiên tai cũng làm hơn 56 ha lúa bị ngập úng, sạt lở; nhiều gia súc, gia cầm bị chết hoặc nước lũ cuốn trôi; hơn 3,4 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, 3 điểm trường, nhiều hạng mục thủy lợi, một công trình thủy điện và một công trình cầu đang thi công cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Về giao thông, mưa lớn gây sạt lở trên hơn 40 tuyến đường tại nhiều địa phương. Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc cục bộ.

Tại xã Na Sang, đất đá từ taluy sạt xuống khu vực nhà dân. Trong khi đó, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn tại Pú Nhung, Mường Mùn, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng... bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc đi lại và khắc phục hậu quả.

Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương huy động lực lượng triển khai phương châm "4 tại chỗ", rà soát điểm nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn. Đến chiều 9/7, 40 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy cơ cao.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Dự báo từ chiều tối 9/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-80 mm, cục bộ có nơi trên 170 mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực xung yếu.