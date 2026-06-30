Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, rà soát nguy cơ sạt lở

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng có 36 hộ dân bị ngập sâu trong nước.

Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh; hướng dẫn địa phương rà soát, đánh giá nguy cơ sạt lở đất, sạt lở taluy, sụt lún tại những khu vực đất đã bão hòa nước, khu dân cư ven sông, ven suối, sườn dốc, vùng trũng thấp và các khu vực từng xảy ra ngập úng, sạt lở trong các đợt mưa lũ trước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì tổng hợp tình hình thiệt hại, kết quả khắc phục hậu quả thiên tai, thống kê các khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ trì phối hợp với các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, đường nông thôn, cầu, cống, ngầm tràn, taluy và hệ thống thoát nước.

Các đơn vị phải kịp thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo trước đó về công tác phòng, chống thiên tai; chủ động kiểm tra các công trình, cơ sở, địa bàn thuộc phạm vi quản lý có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Các đơn vị được giao tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.