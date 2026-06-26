Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Cao Bằng sạt lở, ngập úng

Trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong đêm ngày 25/6 đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Cao Bằng xảy ra lũ lụt, sạt lở.

Trên Quốc lộ 34 hướng Nguyên Bình đi Tĩnh Túc, đá rơi xuống đường, sạt lở nhiều điểm khiến xe máy và ô tô không thể di chuyển. Quốc lộ 216 tuyến Hòa An - Trương Lương ngập nước. Mực nước trên các sông, suối tại địa bàn các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, Thái Cường, Thanh Hùng, khu Bản Đon tại xã Hòa An dâng cao…

Mực nước trên các sông, suối tại địa bàn các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, Thái Cường, Thanh Hùng, khu Bản Đon tại xã Hòa An dâng cao…

Tại phường Thục Phán, vào khoảng 3h ngày 26/6, do lượng nước đổ về nhanh gây ra lũ quét tại tổ dân phố Hạnh Phúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, lũ quét làm ngập úng nhà cửa của 2 hộ gia đình. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Về nông nghiệp, khoảng 3ha diện tích hoa màu của bà con bị ngập úng, thiệt hại…

Nhà máy thủy điện Bình Long cũng ra thông báo khẩn về việc xả lũ vào lúc 4h ngày 26/6, dự kiến ảnh hưởng tới các vùng hạ du của xã Hòa An.

Ngay sau khi nhận được thông tin thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất và ổn định đời sống.

Hiện tại, trên các tuyến đường lực lượng tiếp tục bám nắm địa bàn, dọn dẹp bùn đất, khơi thông ách tắc giao thông và theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó.

Tại Quốc lộ 34 hướng Nguyên Bình đi Tĩnh Túc, đá rơi xuống đường, sạt lở nhiều điểm khiến xe máy và ô tô không thể di chuyển

Cùng với đó, do dự báo trên lưu vực có mưa to đến rất to trên thượng lưu, Nhà máy thủy điện Bình Long ra thông báo khẩn về việc xả lũ vào lúc 4h ngày 26/6.

Theo đó, lưu lượng nước đến hồ là 100m³/s lúc 4h ngày 26/6, mực nước hồ hiện tại là 209,6mm. Thời gian bắt đầu xả từ 4h ngày 26/6, dự kiến ảnh hưởng tới các vùng hạ du của xã Hòa An.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi, phương tiện lên nơi cao, an toàn.

Trước tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi, phương tiện lên nơi cao, an toàn.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; nhắc nhở trẻ em không chơi gần sông, suối để đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tụ tập, đứng xem nước lũ tại các khu vực cầu, ngầm tràn và ven sông.