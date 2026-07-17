Lai Châu mưa lũ nghiêm trọng, nhiều tuyến đường chia cắt, bản làng bị cô lập

(VTC News) -

Thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu, từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 17/7, mưa lớn xảy ra trên diện rộng đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương, khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, hàng loạt bản làng rơi vào tình trạng cô lập, đồng thời gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh, trong đợt mưa này, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trạm Pắc Ta đo được lượng mưa tích lũy 583 mm, Nậm Hăn 380 mm, Pa Vệ Sủ 355,8 mm và Hua Bum 284,8 mm. Mưa kéo dài làm xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi, trong đó xã Mường Than là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thiên tai khiến 1 người tử vong là anh Lò Văn Ch. (SN 1995, trú bản Chít, xã Mường Than). Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin của 5 người chưa liên lạc được, gồm 4 người ở bản Chít, xã Mường Than và 1 người ở xã Than Uyên. Hai người khác bị thương trong đợt mưa lũ tại xã Mường Than.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở Lai Châu bị chia cắt. (Ảnh: UBND xã Mường Than)

Về nhà ở, xã Pa Ủ ghi nhận 5 căn nhà bị sạt lở, trong đó 4 căn sập hoàn toàn và 1 căn bị đổ tường, đồng thời còn 1 căn nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tại xã Mường Than, lũ quét khiến 13 hộ dân ở các bản Đội 9, Đội 11 và Sắp Ngụa mất hoàn toàn nhà ở, buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực bị chia cắt. Các bản Mường Mít, Hát Nam, Khoang, Vè cùng các bản Chít, Nậm Sáng và Đội 11 hiện bị cô lập do nước lũ và sạt lở.

Ngoài thiệt hại về nhà cửa, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Riêng tại xã Mường Than, lũ quét và ngập úng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn đối với diện tích lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản và nhiều tài sản của người dân, song đến nay chưa thể thống kê đầy đủ.

Nhiều cột điện, công trình công cộng ở xã Mường Than bị gãy đổ, hư hại. (Ảnh: UBND xã Mường Than)

Tại xã Pắc Ta, khoảng 5 ha lúa và 150 m² ao cá bị vùi lấp hoặc cuốn trôi. Xã Pa Ủ có 0,3 ha ruộng, 4 ao cá bị hư hại, cùng 15 con dê và 40 con gia cầm bị chết.

Trong khi đó, xã Than Uyên ghi nhận 21,5 ha lúa mùa bị ngập úng, sạt lở và bồi lấp; nhiều ao nuôi cá cũng bị nước lũ tràn qua, thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được thống kê.

Đợt mưa lớn còn gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại xã Mường Than, Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản bị sạt lở, ách tắc nghiêm trọng, một cột điện cũng bị đổ. Đường vào bản Xà Hồ, xã Pa Ủ bị nước lũ cuốn mất khoảng một nửa nền đường dài gần 30 m.

Ở xã Lê Lợi, nhiều tuyến đường bị sạt lở, trong đó tuyến từ trung tâm xã vào bản Nậm Pì 1 bị xói lở nền đường, một đoạn dài khoảng 15 m bị đứt hoàn toàn. Tại xã Than Uyên, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, bùn đất tràn lấp mặt đường và hệ thống kênh mương.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, hàng loạt tuyến tỉnh lộ gồm 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135 cùng Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây cản trở giao thông. Đáng chú ý, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, sạt lở cuốn trôi khoảng 30 m nền đường, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Ngoài ra, lũ quét còn vùi lấp nhiều tài sản của người dân tại xã Mường Than. Tại xã Pa Ủ, 3 máy xúc của Công ty Thủy điện Nậm Củm 1 bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, nhiều tài sản trong nhà dân cũng bị ngập, hư hỏng.

Trước diễn biến thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Tỉnh đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và vị trí Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương huy động gần 500 người tham gia tìm kiếm người mất liên lạc, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, lập chốt cảnh báo, đồng thời sử dụng khoảng 20 phương tiện, máy móc để khắc phục sạt lở, mở đường phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.

Đến nay, 20 hộ dân được sơ tán đến nơi an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục trực 24/24 giờ để ứng phó với các tình huống có thể phát sinh.