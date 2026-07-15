(VTC News) -

Thông thường, khi nhắc đến việc "chạy", ai cũng nghĩ đến sự di chuyển. Một người chạy sẽ tiến về phía trước, một chiếc xe chạy sẽ rời khỏi vị trí ban đầu. Chính vì vậy, ý "càng chạy càng đứng yên" khiến nhiều người cho rằng đây là một câu hỏi không có lời giải.

Thế nhưng, đáp án lại không hề xa lạ.

Nhiều người lần đầu nghe câu đố thường liên tưởng đến các phương tiện giao thông, máy móc hay những đồ vật chuyển động liên tục. Một số khác lại cho rằng đáp án liên quan đến thời gian hoặc một hiện tượng tự nhiên.

Cái gì càng chạy càng đứng yên. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, nếu chỉ nghĩ theo nghĩa thông thường của từ "chạy", bạn rất dễ đi chệch hướng.

Manh mối nằm ở việc "chạy" trong câu đố không nhất thiết đồng nghĩa với việc thay đổi vị trí. Có những thứ vẫn hoạt động liên tục, vẫn "chạy" mỗi ngày nhưng bản thân chúng gần như không hề di chuyển.

Đây là đồ vật rất quen thuộc, xuất hiện trong nhiều gia đình và được sử dụng hằng ngày. Hầu như ai cũng từng nhìn thấy, nhưng không phải ai cũng nghĩ đến khi đọc câu đố.

Bạn có đoán được đó là gì không? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận và xem liệu đáp án của bạn có giống với suy nghĩ của nhiều người khác hay không nhé!.