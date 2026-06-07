Câu đố 'hack não': Từ nào để nguyên là chồng, thêm dấu là vợ?

(VTC News) -

Tiếng Việt của chúng ta vốn nổi tiếng thế giới nhờ vào hệ thống thanh điệu phong phú: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang (không dấu). Chỉ cần thay đổi, thêm thắt một dấu thanh nho nhỏ, từ ngữ có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược hoặc mở ra một tầng ngữ nghĩa mới đầy bất ngờ.

Câu đố về cặp vợ chồng dưới đây chính là minh chứng điển hình cho sự tinh tế đó: "Từ nào để nguyên là chồng, thêm dấu là vợ?"

Ngay khi nghe qua, chúng ta sẽ lập tức liên tưởng đến các danh từ chỉ mối quan hệ gia đình, hoặc cố gắng ghép nối các từ đồng nghĩa với "chồng" và "vợ". Thế nhưng, cái bẫy của những câu đố mẹo luôn nằm ở chỗ: Đáp án thường ở ngay trước mắt nhưng lại được giấu đi một cách vô cùng khéo léo.

Từ nào để nguyên là chồng, thêm dấu là vợ? (Ảnh minh họa)

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