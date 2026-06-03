(VTC News) -

"Thắng" và "bại" rõ ràng là hai từ trái nghĩa hoàn toàn, vậy tại sao khi thêm từ "đánh" vào trước, "đánh thắng" và "đánh bại" lại mang ý nghĩa y hệt như nhau?

Ví dụ: Đội A đánh thắng đội B. Đội A thắng, đội B thua.

Ví dụ: Đội A đánh bại đội B. Đội A vẫn thắng, đội B vẫn thua

Tại sao cấu trúc từ lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Bạn có giải thích được hiện tượng ngữ pháp siêu thú vị này một cách thuyết phục nhất không? Hãy để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận phía dưới nhé!

Thắng và bại trái nghĩa, tại sao 'đánh thắng' với 'đánh bại' lại cùng nghĩa? (Ảnh minh họa)

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