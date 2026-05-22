Câu đố '3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày' khiến 90% người lớn trả lời sai

Một câu đố toán học tư duy tưởng chừng chỉ dành cho học sinh tiểu học đang trở thành tâm điểm bàn tán và gây bão trên các diễn đàn mạng xã hội. Với câu hỏi "3 con gà mái đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Hỏi 12 con gà mái đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?", luồng ý kiến của cư dân mạng lập tức bị chia rẽ sâu sắc.

Rất nhiều người nhanh nhảu đưa ra đáp án là 12 quả trứng theo phản xạ logic thông thường, trong khi một số khác lại khẳng định con số phải lớn hơn rất nhiều. Sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc chúng ta thường bị đánh lừa bởi tính đối xứng của các con số trong đề bài mà quên mất quy luật tam suất tỉ lệ thuận trong toán học.

Câu đố "gà đẻ trứng" tưởng dễ ăn nhưng lại khiến 90% người trả lời sau, bạn có đoán đúng đáp án?

Để tìm ra câu trả lời khách quan và chính xác nhất, chúng ta cần phân tích bài toán theo từng bước logic cơ bản. Trước hết, đề bài cho biết 3 con gà đẻ được 3 quả trứng trong vòng 3 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu giữ nguyên khoảng thời gian là 3 ngày, số gà tăng lên bao nhiêu lần thì số trứng cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu lần. Do đó, khi tăng số lượng từ 3 con gà lên thành 12 con gà (tức là tăng gấp 4 lần), thì trong vòng 3 ngày đó, 12 con gà này sẽ đẻ được tổng cộng là 12 quả trứng.

Tuy nhiên, bài toán không dừng lại ở đó mà tiếp tục kéo dài thời gian từ 3 ngày lên thành 12 ngày (tức là thời gian tăng gấp 4 lần). Khi số lượng gà đã được cố định là 12 con, thời gian làm việc của chúng tăng lên bao nhiêu lần thì sản lượng trứng thu về cũng phải tăng lên bấy nhiêu lần. Vì 12 con gà đẻ được 12 quả trứng trong 3 ngày, nên khi cho chúng thời gian là 12 ngày, số trứng thực tế thu được sẽ phải là 12 quả nhân với 4 lần, cho ra kết quả cuối cùng.

Dựa vào những phân tích logic và khoa học ở trên, theo bạn con số chính xác cuối cùng là bao nhiêu quả trứng? Liệu bạn có nằm trong số ít những người tỉnh táo không bị các con số "thôi miên" ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hãy thử tính toán lại thật kỹ và để lại đáp án của mình ở phần bình luận phía dưới nhé.

