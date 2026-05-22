Giá vàng hôm nay 22/5: Ngừng đà giảm, hồi phục nhẹ

Giá vàng ngừng đà giảm khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt khiến giới đầu tư xem xét lại những kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ.

Đà phục hồi của kim loại quý diễn ra song song với sự hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ, nơi lợi suất giảm nhẹ khi triển vọng sớm giải quyết xung đột với Iran làm giảm lo ngại về một đợt lạm phát kéo dài do giá năng lượng tăng cao.

Tổng thống Trump phát biểu hôm thứ Tư rằng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Những phát biểu này càng có sức nặng hơn sau khi ba siêu tàu chở dầu được nhìn thấy rời vịnh Ba Tư với hàng hóa hướng sang châu Á.

Giá vàng hôm nay tiếp tục hồi phục. (Ảnh: Minh Đức).

Việc các tàu này rời đi được xem là bằng chứng rõ ràng đầu tiên cho thấy tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz - yếu tố đã bóp nghẹt hoạt động vận tải thương mại và đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất kể từ sau chiến tranh - có thể sắp kết thúc.

Giá dầu giảm sau thông tin này, kéo theo phần bù lạm phát vốn gây áp lực lớn nhất lên vàng trong suốt tuần qua.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng (mua) - 162,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng (mua) - 162,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.542 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nghiên cứu của J.P. Morgan Global Research, các ngân hàng trung ương đang trên đà mua khoảng 755 tấn vàng trong năm 2026, đồng thời tổ chức này vẫn duy trì mục tiêu giá vàng 5.000 USD/ounce vào quý IV.

Nếu eo biển Hormuz thực sự được mở lại một cách bền vững và được xác nhận rõ ràng, cú sốc năng lượng gây ra lạm phát vượt kỳ vọng sẽ biến mất, làm suy yếu lập luận cho việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách và có thể khôi phục độ nhạy của vàng với lãi suất.

Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, giá vàng có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ kỹ thuật 4.466 - 4.423 USD mà các nhà phân tích từng cảnh báo là mục tiêu giảm tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường vẫn chia rẽ về bước đi tiếp theo của Fed và thỏa thuận hòa bình còn chưa được xác nhận, hướng đi của vàng hiện vẫn phụ thuộc lớn vào các dòng tin tức mới.