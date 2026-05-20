Giá vàng hôm nay 20/5: Lao dốc không phanh

Giá vàng lao dốc trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi các động thái tiếp theo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng một cuộc tấn công đã lên kế hoạch nhằm vào Iran.

Giá vàng giảm mạnh cho thấy phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát khi kim loại quý tiếp tục bị đè nặng bởi sức mạnh của đồng USD và những bất ổn địa chính trị kéo dài. Thị trường đang chứng kiến sự trở lại của dòng tiền trú ẩn vào đồng USD.

Hiện căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù các kế hoạch quân sự tạm thời bị trì hoãn. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với các đề xuất hòa bình do vẫn tồn tại nhiều điều kiện gây tranh cãi.

Giá vàng lao dốc không phanh. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, giá dầu vẫn neo ở mức cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, đang làm dấy lên rủi ro lạm phát toàn cầu. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc thậm chí tăng lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng (mua) - 163,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (mua) - 163,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.480 USD/ounce, giảm 95 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định trong một báo cáo rằng, vàng vẫn đang “chịu áp lực khi giá dầu, lợi suất và đồng USD cùng tăng”. Quan điểm ngắn hạn của ông phù hợp với diễn biến giao dịch ngày thứ Hai:

Vàng đã bật tăng từ vùng hỗ trợ, nhưng đợt phục hồi này chưa đủ mạnh để xóa bỏ áp lực từ lo ngại lạm phát do giá năng lượng dẫn dắt và giả định lãi suất thực sẽ tiếp tục tăng.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi biến động của giá dầu và lãi suất tiếp tục là tâm điểm vĩ mô. Chỉ số USD Index suy yếu sau đợt tăng mạnh tuần trước, tạo điều kiện cho vàng phục hồi nhưng đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Các nhà giao dịch đang theo dõi biên bản cuộc họp ngày 28 đến 29/4 của Fed, nhằm tìm kiếm tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách có đang ngày càng lo ngại hơn về lạm phát do giá năng lượng tăng hay không.

Triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng hiện phụ thuộc vào việc liệu phần bù rủi ro liên quan đến Iran sẽ chủ yếu thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn hay tạo ra cú sốc đình lạm kéo theo lãi suất tăng mạnh.