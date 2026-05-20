Cắm biển báo công trường thi công nhưng 2 năm trời không thấy bóng công nhân

Đó là hình ảnh đang diễn ra ở dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, khiến người dân hết sức ngán ngẩm.

Hàng loạt tấm biển thông báo phía trước có công trường thi công được dựng lên, song 2 năm trời chẳng thấy bóng công nhân.

Cầu xây xong 2 năm vẫn chờ đường dẫn

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) phê duyệt tháng 3/2022. Cầu bắc qua sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Tĩnh không thông thuyền sông Cổ Cò cấp IV.

2 năm qua, dự án cầu Nghĩa Tự rơi vào tình trạng "giậm chân tại chỗ".

Nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng).

Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn phụ trách thi công. Mục tiêu dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua, dự án rơi vào tình trạng “đứng hình” và đã không thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc trục đường dẫn vào công trình 315 tỷ đồng này, hàng loạt biển thông báo phía trước có công trường thi công được dựng lên. Tuy nhiên, bên trong khu vực dự án lại vắng hoe không có bóng công nhân. Hiện phần cầu đã cơ bản hoàn thành, thế nhưng hai bên đầu cầu vẫn đang có nhà dân “án ngữ”.

Người dân địa phương cho biết cây cầu bắc qua sông Cổ Cò đã thi công xong cách đây khoảng 2 năm. Từ đó đến nay, dự án cứ “giậm chân tại chỗ”.

Đến nay, nhiều hộ dân thuộc diện quy hoạch, giải tỏa vẫn chưa đồng ý với mức đền bù.

Trong khi cầu mới xây xong rồi “đắp chiếu”, cầu Nghĩa Tự cũ vốn chật hẹp vẫn ngày ngày phải “gánh” hàng nghìn lượt phương tiện.

“Bà con kỳ vọng khi cầu mới xây xong sẽ thay thế cầu cũ, giúp đảm bảo an toàn hơn khi lưu thông. Nào ngờ chờ mãi chẳng thấy đưa công trình vào vận hành. Cầu Nghĩa Tự cũ nằm trên tuyến đường huyết mạch dẫn ra biển, vì vậy vào mùa hè, người dân đi tắm biển rất đông khiến nhiều hôm xảy ra tình trạng ách tắc giao thông” – anh Nguyễn Phước (trú khối Hà My Đông B, phường Điện Bàn Đông) chia sẻ.

Sở dĩ cầu Nghĩa Tự xây xong “chỉ để ngắm” là do suốt thời gian dài, dự án gặp vướng mắc lớn ở khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Vì thế mà hàng trăm mét đường dẫn vẫn chưa thể triển khai thi công.

Tới thời điểm hiện tại, hàng chục hộ dân thuộc diện quy hoạch, giải tỏa chưa đồng ý với mức giá đền bù.

Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo "nóng"

Liên quan đến tiến độ cũng như công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình cầu Nghĩa Tự thuộc dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, ngày 19/5, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng – thông tin, đến nay, lũy kế giá trị xây lắp đã thực hiện khoảng 91,34/111,12 tỷ đồng, đạt tương đương 82,25% giá trị xây lắp hợp đồng.

Phần cầu chính đã thi công hoàn thành, phần đường dẫn 2 bên dài 450m do vướng mặt bằng nên chưa thể thi công.

Trong khi cầu mới xây xong "chỉ để ngắm" thì cầu cũ đang phải oằn mình "gánh" hàng nghìn lượt phương tiện mỗi ngày.

Hồi đầu tháng 5, tại buổi kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - lưu ý các đơn vị tập trung vào một số nội dung liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện dự án, nguồn vật liệu và chất lượng công trình. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phải đặc biệt chú trọng đến khâu chất lượng, hướng đến tiêu chí chất lượng vĩnh cửu.

Đối với cầu Nghĩa Tự, ông Hưng yêu cầu các đơn vị khi thực hiện giải phóng mặt bằng phải vận dụng mọi chính sách để đảm bảo tối đa lợi ích của người dân; trong vòng một tháng phải rà soát thủ tục, vận động người dân để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trường hợp không chấp thuận, phường cần triển khai biện pháp bảo vệ thi công. Công trình cầu Nghĩa Tự phải được đưa vào khai thác, sử dụng trước tháng 6/2027.