Dỗi vợ vác kèn bỏ đi, người đàn ông bị lạc trên vách núi, đói khát cả tuần

Matthew (50 tuổi, người Australia) được các nhân viên thuộc Cục Cứu hỏa Huyện Đài Đông, Đài Loan, Trung Quốc giải cứu khỏi vùng núi sâu sau khi mắc kẹt suốt một tuần lễ. Khi đặt chân trở lại đường cao tốc, Matthew không giấu nổi sự xúc động.

"Đây thực sự là một phép màu", Matthew nói trong nước mắt, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng cứu hộ.

Matthew bị lạc vào vùng núi, chỉ đem theo chiếc saxophone.

Vào ngày 9/5, Matthew và vợ du lịch đến thị trấn Đông Hà, huyện Đài Đông. Sau đó, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Bực mình, anh liền xách chiếc saxophone bỏ vào núi đi bộ cho khuây khỏa.

Anh đi chân trần lên khu vực vách đá rồi quyết định leo xuống một khe núi để tìm nước uống. Thế nhưng khi cố quay trở lại, anh nhận ra mình không thể leo lên do độ dốc của vách đá.

Thời gian bị kẹt trong khe núi, Matthew chỉ biết chơi saxophone với hy vọng có ai đó nghe thấy và giúp đỡ mình. Suốt nhiều ngày, anh sống trong tình trạng không thức ăn, không điện thoại và chỉ uống nước suối cầm hơi.

Đến ngày 11/5, Cục Cứu hỏa Huyện Đài Đông nhận được trình báo về du khách nước ngoài bị mất tích. Các đội cứu hộ, lính cứu hỏa tình nguyện cùng nhân viên lâm nghiệp nhanh chóng thiết lập trạm chỉ huy tại thị trấn Đông Hà.

Ngày 12/5, nhờ sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, lực lượng chức năng tìm thấy Matthew trong hang động gần dòng suối trên núi, bên cạnh vách đá dựng đứng.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn sau đó khiến đường mòn bị sạt lở, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Thậm chí, phương án sử dụng trực thăng cứu hộ trở nên bất khả thi. Các thiết bị bay không người lái được sử dụng để thả thức ăn và nhu yếu phẩm cho Matthew. Trong khi đó, các đội cứu hộ phải nỗ lực tiếp cận từ hai hướng khác nhau bằng đường bộ.

Ngày 14/5, các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được vị trí của Matthew. Thế nhưng vì mưa lớn, buộc họ phải cắm trại qua đêm trước khi đưa anh xuống núi vào ngày 15/5.

Matthew (thứ ba từ phải sang), chụp ảnh cùng đoàn người vào sâu khe núi giải cứu mình.

Lực lượng cứu hộ có thể xác định được chính xác vị trí của Matthew nhờ anh đã chơi kèn saxophone sau khi nghe thấy tiếng mọi người gọi mình trong núi. Tiếng kèn saxophone trong tình huống đó giúp dẫn đường cho những người tìm kiếm.

Theo Cục Cứu hỏa, hang động đã che chở Matthew khỏi gió mưa, ngăn chặn nguy cơ hạ thân nhiệt. Cục cũng khẳng định thiết bị bay không người lái đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ chiến dịch, giúp lực lượng cứu hộ tìm kiếm trên không, lập bản đồ lộ trình và cung cấp nhu yếu phẩm.

Tổng cộng, chiến dịch giải cứu đã huy động 33 phương tiện cùng 144 nhân sự tham gia.

Bạn của Matthew là Kao Yung-hsu cho biết anh rất thích đi bộ đường dài một mình. Sau khi đoàn tụ với vợ, Matthew không có ý định biến mất vào vùng núi một lần nữa.