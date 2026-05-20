Man City hòa Bournemouth 1-1, Arsenal vô địch Ngoại Hạng Anh

Sáng 20/5 trên sân Vitality (Bournemouth, Anh), Bournemouth hòa 1-1 với Man City ở vòng 37 giải Ngoại Hạng Anh. Điều này đồng nghĩa đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola hết cơ hội cạnh tranh vị trí đứng đầu bảng xếp hạng. Arsenal vô địch Ngoại Hạng Anh sau 22 năm kể từ khi giành chiếc cúp vàng bất bại.

Bournemouth từng đánh bại Arsenal để mở ra cơ hội đua vô địch cho Man City. Cũng chính đội chủ sân Vitality đánh sập hy vọng của Erling Haaland và đồng đội.

Man City cầm bóng nhiều hơn và tạo ra sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng Bournemouth mới là đội có các cơ hội rõ ràng hơn. Riêng trong hiệp một, đội khách kiểm soát bóng 57%, tung ra 5 cú sút và 3 lần đưa bóng trúng đích. Tuy vậy, Bournemouth chỉ cần một lần dứt điểm trúng khung thành để có bàn thắng.

Kroupi Junior ghi bàn mở tỷ số cho Bournemouth. (Ảnh: Reuters)

Kroupi Junior ghi bàn mở tỷ số ở phút 39. Tiền đạo của Bournemouth đón đường chuyền của Adrien Truffert từ cánh trái, khống chế bóng gọn gàng ở rìa vòng cấm rồi cứa lòng hiểm hóc vào góc cao khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma chỉ có thể đứng nhìn.

Man City gặp nhiều khó khăn sau giờ nghỉ. Họ không thể kiểm soát bóng áp đảo và rất bế tắc trong các pha tấn công. Huấn luyện viên Pep Guardiola sớm thay đổi hàng công khi đưa Phil Foden, Rayan Cherki và Savinho vào sân. Dù vậy, thế trận của đội khách không được cải thiện.

Trái lại, chính việc Man City dâng cao đội hình tạo cơ hội cho Bournemouth thực hiện những pha đáp trả nguy hiểm. Nếu dứt điểm tốt hơn, Evanilson và David Brooks có thể khiến đội khách thủng lưới thêm.

Guardiola không thể giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh trong mùa giải cuối cùng tại Man City. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn ở cuối hiệp hai. Man City đẩy cao đội hình, nhưng các pha tấn công của họ thường bị hàng thủ Bournemouth chặn lại trước vòng cấm. Phải đến phút bù giờ thứ năm, đội khách mới có bàn gỡ hòa. Rodri sút trúng cột, bóng bật ra trong tình huống lộn xộn và Haaland có mặt đúng lúc để dứt điểm vào lưới.

Man City thoát thua, nhưng trận hòa 1-1 là không đủ để họ tiếp tục cuộc đua đến ngôi vương. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola kém ngôi đầu bảng tới 4 điểm khi chỉ còn 1 vòng đấu. Arsenal trở thành nhà vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Bournemouth 1 1 Man City Kroupi 39' 90+5' Haaland

Số liệu thống kê trận Bournemouth 1-1 Man City.

Đội hình Bournemouth đấu với Man City.