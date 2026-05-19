Truy bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh

Tối 19/5, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Hậu Thạnh.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h05 cùng ngày, người dân phát hiện vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn xã Hậu Thạnh nên trình báo cơ quan chức năng. Vụ án khiến 3 người tử vong, gồm 2 phụ nữ và 1 nam thanh niên. Các nạn nhân được xác định có quan hệ mẹ con, bà cháu trong cùng gia đình.

Một trong 3 nạn nhân bị đâm tử vong. (Ảnh: Lê Đức)

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là Bằng, ngụ tại địa phương. Người này trước đó có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân nhưng bị gia đình phản đối.

Cơ quan chức năng cho biết, trước thời điểm gây án, nghi phạm uống rượu rồi tìm đến nhà người yêu nói chuyện. Trong lúc xảy ra cự cãi, kẻ này bất ngờ dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến cô gái cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhiều tổ công tác truy bắt nghi phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án và tổ chức vây bắt đối tượng gây án.