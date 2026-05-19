Ai kế nhiệm Pep Guardiola ở Man City?

Sáng 19/5, tờ The Sun đưa tin Enzo Maresca sẽ trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Manchester City, thay thế Pep Guardiola chỉ bốn tháng sau khi rời Chelsea.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nhiều tờ báo Anh đồng loạt đưa tin Pep Guardiola đang cân nhắc rời Man City sau 10 năm gắn bó. Trận Man City đấu với Aston Villa ở vòng 38 giải Ngoại Hạng Anh là trận đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt đội chủ sân Etihad. Enzo Maresca được đánh giá là ứng viên hàng đầu kế nhiệm Pep Guardiola.

Nhà cầm quân 46 tuổi vốn không xa lạ với đội chủ sân Etihad. Ông từng dẫn dắt đội U21 Man City vô địch Premier League 2 trước khi trở thành trợ lý thân cận của Guardiola trong mùa giải đội bóng giành cú ăn ba lịch sử giai đoạn 2022-2023.

Sau quãng thời gian làm việc tại Manchester, ông chuyển sang dẫn dắt Leicester và giúp đội bóng thăng hạng Premier League. Năm 2024, ông cập bến Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trong mùa giải tại Stamford Bridge, Maresca giúp đội bóng thành London giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa HLV người Italy và ban lãnh đạo Chelsea dần rạn nứt. Nguyên nhân được cho là vì Maresca nhiều lần công khai thừa nhận đã có các cuộc trao đổi với Man City về khả năng kế nhiệm Guardiola trong tương lai. Chelsea sau đó quyết định chấm dứt hợp đồng với ông hồi đầu năm nay.

Các nguồn tin tại Anh cho biết Man City từ lâu đã xem Maresca là người kế nhiệm lý tưởng cho Guardiola nhờ sự am hiểu triết lý bóng đá của CLB cũng như kinh nghiệm làm việc trực tiếp cùng Guardiola.

Về phía Guardiola, hợp đồng hiện tại của ông với Man City vẫn còn thời hạn một năm. Dù vậy, nhiều nguồn tin cho biết khả năng ông rời đi trước khi hợp đồng kết thúc là rất cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Man City vẫn còn hai trận cuối tại Ngoại hạng Anh. Cuối tuần qua, Man City giành FA Cup sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola giành Cúp Liên đoàn Anh khi đánh bại Arsenal 2-0. Man City cần phải thắng Bournemouth trong trận đấu sáng mai để tiếp tục đua vô địch Ngoại Hạng Anh với Arsenal đến vòng 38.

Khi được hỏi về tương lai trước trận chung kết FA Cup, Guardiola chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi vẫn còn một năm hợp đồng”. Sau trận đấu tại Wembley, ông tiếp tục né tránh các câu hỏi liên quan đến khả năng chia tay Man City bằng câu trả lời: “Tin đồn à? Chúc mọi người buổi tối vui vẻ".