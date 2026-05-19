Nam ca sĩ tìm cách làm mới nhạc quê hương sau gần 30 năm đi hát

Quốc Đại sinh năm 1979, là ca sĩ thành công với dòng nhạc quê hương, trữ tình. Anh gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Tương tư nàng ca sĩ, Giận em, Hương tóc mạ non...

Nhắc đến Quốc Đại, khán giả sẽ nhớ đến Cẩm Ly khi hai người là cặp song ca nổi tiếng của làng nhạc Việt vào những năm 2000. Cả hai vang danh với nhiều tác phẩm như Cà phê miệt vườn, Chỉ tại duyên số, Cây bã đậu, Hương thầm, Đò qua bến sông, Hương tóc mạ non, Hoa mười giờ,... Nhiều khán giả yêu mến Cẩm Ly và Quốc Đại bởi tiếng hát giàu cảm xúc, đậm chất trữ tình.

Sau gần 3 thập kỷ làm nghề, Quốc Đại luôn đau đáu tìm kiếm những sáng tạo mới cho dòng nhạc dân ca trữ tình. Đó là lý do anh phát hành ca khúc Câu vọng cổ tìm vợ do Hamlet Trương sáng tác.

Đáng chú ý, MV của ca khúc được khoác lên tinh thần tươi mới, hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng kết hợp giữa chất liệu thực tế và trí tuệ nhân tạo AI. Đây được cho là bước thử nghiệm mới mẻ nhưng đầy cẩn trọng để vẫn giữ lại những cảm xúc chân thực nhất cho dòng nhạc quê hương sở trường lâu nay của Quốc Đại.

Ca sĩ Quốc Đại.

Nói về lần làm mới này, Quốc Đại nhận định không bài trừ những hiệu ứng vượt trội mà AI đang chứng minh trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên, anh vẫn không đồng tình việc lạm dụng công nghệ này thay thế cho giọng hát hay công sức biểu diễn của nghệ sĩ chân chính.

"Với tôi, chúng ta chỉ nên ứng dụng công nghệ mới để nâng tầm ý tưởng câu chuyện chứ không thể bỏ mặc hoàn toàn cho công nghệ", anh nói.

Bên cạnh MV bằng AI, ca khúc cũng được phát hành qua một MV trình diễn trên sân khấu truyền thống để phục vụ cho những khán giả mến mộ lâu năm.

Theo Quốc Đại, dòng nhạc dân ca, quê hương không lép vế hay đứng bên lề dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện nay, mà là đang thiếu những cách tiếp cận mới. Khán giả trẻ không quay lưng với giá trị truyền thống. Họ cần một ngôn ngữ phù hợp hơn với tốc độ thưởng thức hiện thời.

"GenZ vẫn có thể nghe dân ca, nhạc quê hương nếu sản phẩm đủ chân thành và có độ thẩm mỹ mới mẻ. Diện mạo của nghệ thuật tại Việt Nam sẽ không nằm ở việc nên hay không nên ứng dụng công nghệ, mà là học cách dùng công nghệ để kể những câu chuyện rất Việt Nam theo cách hiện đại hơn, toàn cầu hơn", anh nhận định.

Sau MV Câu vọng cổ tìm vợ, ca sĩ Quốc Đại đang lên kế hoạch phát hành một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu sự tái hợp với nhạc sĩ Minh Vy, với phần hình ảnh trẻ trung hơn để khẳng định tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của anh.