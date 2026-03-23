Dân ngán ngẩm dự án mở rộng quốc lộ hơn 1.800 tỷ thi công kiểu 'rùa bò'

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (đoạn Km15+270 - Km89+700), đi qua địa bàn 7 xã của TP Đà Nẵng gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 được giao quản lý dự án.
Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công xây dựng là 22 tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, trước thực trạng dự án gặp vướng mắc, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 10/2026.
Thời gian qua, việc dự án thi công kiểu "rùa bò" khiến người dân địa phương hết sức thống khổ khi "bão bụi" liên tục tấn công nhà cửa. "Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, còn mùa mưa thì nước ứ đọng tại các ổ voi và ổ gà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Gia đình tôi sinh sống sát Quốc lộ 14E và phải lấy bạt che chắn trước nhà để chống bụi phát sinh từ công trình" - một người dân bức xúc giãi bày.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4, đến nay dự án đã bàn giao được 98,53 % mặt bằng. Riêng tại xã Thăng Bình hiện còn vướng 47 hộ dân, trong đó có 25 hộ thuộc phạm vi thi công cầu vượt đường sắt (đoạn Km15+270 – Km15+820). Bên cạnh đó, công tác di dời các hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Trong năm 2025, khu vực thi công chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài và bão trong tháng 10, 11, gây sạt lở và gián đoạn thi công nền đường. Thời gian gần đây, do thi công cầm chừng trong khi lưu lượng phương tiện tăng cao vào dịp cận Tết, khu vực này thường xuyên ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã trực tiếp kiểm tra dự án này. Tại đây, ông Hưng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, cản trở thi công. Theo ông Hưng, việc thi công phải đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến nhà ở, đời sống và sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan.
“Liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, tôi khẳng định thành phố áp dụng tối đa quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân. Đối với đất tái định cư đã chuẩn bị sẵn sàng, phương án bồi thường của đợt 3 liên quan đến tái định cư sẽ được giải quyết sớm, bố trí tái định cư vào quý 1 năm 2026” - ông Hưng nói, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn nhân, vật lực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án.