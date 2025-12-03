Nhiều lần bị 'tuýt còi' do chậm tiến độ, nút giao 3.400 tỷ TP.HCM hiện ra sao?

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 12, công trường nút giao An Phú (TP.HCM) bước vào giai đoạn tăng tốc. Ở nhiều mũi thi công, bê tông mới được đổ, các dầm thép nối dài từng mét, hiện rõ hình hài của một nút giao quan trọng đang dần thành hình.
Theo ghi nhận, nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long kết cấu, hình thành trục kết nối hoàn chỉnh từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành hướng ra đại lộ Mai Chí Thọ, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện.
Hạng mục này đã đạt hơn 60% khối lượng, được tổ chức thi công đồng loạt tại ba mũi. Nhà thầu dự kiến sẽ hoàn thành và đưa nhánh cầu N2 vào thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2025.
Công nhân tấp nập thi công dự án nút giao An Phú trong những ngày đầu tháng 12/2025.
Dọc trục Mai Chí Thọ, mặt bằng thi công hầm chui HC1-02 (gói XL6) được mở rộng, phần thô cơ bản hoàn thành. Các khoang hầm đã lộ rõ kết cấu, trong khi những mũi thi công đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.
Hầm có chiều dài 760m, quy mô bốn làn xe hai chiều và đã hoàn thành khoảng hơn 75% khối lượng. Theo kế hoạch, hầm chui HC1-02 sẽ được hoàn thiện và đưa vào khai thác trước ngày 15/1/2026.
Tại khu vực kết nối đường Đồng Văn Cống, trụ cầu của các nhánh N3 và N4 đang được thi công hoàn thiện theo từng đoạn, tạo tiền đề để triển khai lắp dầm trong thời gian tới.
Trên trục Mai Chí Thọ, hai cầu N1.1 và N1.3 hướng rẽ trái lên cao tốc cũng đang được thi công đồng thời, góp phần định hình rõ hơn cấu trúc tổng thể của toàn dự án.
Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026, kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên trục ra vào cảng Cát Lái và khu đô thị phía Đông, đồng thời tăng năng lực kết nối cho toàn bộ khu vực.
Nút giao thông An Phú là dự án quy mô lớn, tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng, khởi công từ năm 2022.
Dự án gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với trục Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống.
Dự án nút giao An Phú, nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và sân bay Long Thành. Việc hoàn thành và đưa dự án vào khai thác được đánh giá là cấp thiết, nhằm cải thiện lưu thông và giảm ùn tắc ở khu vực trọng điểm này.