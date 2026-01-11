Xử phạt hai thanh niên giằng co cản trở CSGT, không chấp hành đo nồng độ cồn

(VTC News) -

Hai thanh niên không chấp hành đo nồng độ cồn, giằng co với CSGT để bỏ chạy.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đã xử phạt 2 người có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang thi hành nhiệm vụ tại khu vực giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10/1, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ (PC08) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Đồng Đen, phường Bảy Hiền.

Khoảng 2h30, lực lượng chức năng phát hiện N.N.T (sinh năm 2001) lái xe mô tô chở theo N.H.V.T (sinh năm 2003) có biểu hiện chạy tốc độ cao, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

N.N.T và N.H.V.T tại cơ quan công an.

Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu dừng phương tiện tại khu vực đường Trần Mai Ninh để kiểm tra. Tuy nhiên, người lái xe không hợp tác, không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ và đo nồng độ cồn. Trong khi đó, người ngồi sau liên tục giữ, lôi kéo CSGT nhằm tạo điều kiện cho người lái rời khỏi hiện trường.

Quá trình làm việc, bộ đàm của một CSGT bị rơi xuống đường và bị N.H.V.T nhặt lên, ném đi. Sau đó, người này tiếp tục có hành vi dắt xe rời khỏi khu vực kiểm tra nhưng đã bị tổ công tác phát hiện, ngăn chặn.

Sau khi được giải thích, làm rõ các quy định pháp luật, N.H.V.T đã chấp hành yêu cầu làm việc với lực lượng chức năng và xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô do ông L.T.N đứng tên chủ sở hữu.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.N.T với các lỗi: không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Hồ sơ vụ việc sau đó được củng cố để xử lý theo quy định.

Chiều 11/1, N.N.T và N.H.V.T đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ làm việc, xuất trình căn cước công dân. Chủ phương tiện là ông L.T.N cũng bị lập biên bản xử phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với đăng ký.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia. Đồng thời, người dân cần hợp tác với lực lượng chức năng khi được kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.