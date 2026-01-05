CSGT TP.HCM xử phạt gần 4.000 người vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ

(VTC News) -

Chiều 5/1, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM thông tin, từ 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, trên tuyến giao thông đường bộ, đơn vị này đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 940 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.700 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng tạm giữ 13 ô tô, hơn 4.200 xe máy và hơn 200 phương tiện khác.

Trong đó, ghi nhận hơn 200 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy và 17 trường hợp vi phạm liên quan đến các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành, thùng xe.

Bên cạnh đó, trên các tuyến giao thông đường thủy, lực lượng CSGT cũng phát hiện, xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT liên tục kiểm tra, kiểm soát trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. (Ảnh: Lương Ý)

Qua ghi nhận thực tế, các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương tuy có lưu lượng phương tiện cao nhưng PC08 đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông đề ra phương án phân luồng nên cơ bản tình hình được kiểm soát.

Cụ thể, trên tuyến Xa lộ Hà Nội hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai và tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Đồng Nai về TP.HCM thông thoáng hai chiều, phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tại khu vực trung tâm thành phố, người dân, khách du lịch tham quan, vui chơi an toàn, thông suốt, không xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 154 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ, số người tử vong giảm 44 người, tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người.

Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào trong kỳ nghỉ này. Một số địa phương có số vụ tai nạn cao gồm TP.HCM với 34 vụ, Đồng Nai 15 vụ, Hà Nội 13 vụ, Phú Thọ 12 vụ, Hải Phòng và Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ.

Về số người tử vong, TP.HCM đứng đầu với 17 người chết, tiếp đến là Đồng Nai 11 người, Hà Nội 9 người, Phú Thọ và Tây Ninh mỗi địa phương 7 người.