Nghĩ CSGT nghỉ Tết, người đàn ông uống rượu vẫn đạp xe và bị phạt

Trưa 2/1, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu. Hoạt động kiểm soát được triển khai công khai, liên tục nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch , nhu cầu liên hoan, gặp gỡ gia tăng khiến nguy cơ người tham gia giao thông sử dụng rượu bia cao hơn so với ngày thường. Trước thực tế đó, lực lượng CSGT Hà Nội duy trì các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt ngày đêm, với quan điểm xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả trong dịp Tết.

Đáng chú ý, việc kiểm tra nồng độ cồn không chỉ tập trung vào người lái ô tô, xe máy mà còn được mở rộng với người đi xe đạp. Dù là phương tiện thô sơ, nhưng khi đã sử dụng rượu bia, người đi xe đạp vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trưa cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe đạp có biểu hiện không làm chủ được tay lái, liên tục lạng lách trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, ông N.C.T. (trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,298 mg/L khí thở. Làm việc với CSGT, ông T. thừa nhận trước đó đã sử dụng rượu trong bữa tiệc mừng năm mới cùng người thân, sau đó tiếp tục ra ngoài gặp bạn bè. “Tôi chủ quan nghĩ ngày Tết lực lượng chức năng không kiểm tra gắt gao, lại đi xe đạp nên không vấn đề gì. Khi bị dừng xe, tôi mới thấy suy nghĩ của mình là sai”, ông T. chia sẻ.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt, lực lượng CSGT còn trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến nồng độ cồn, đồng thời khuyến cáo tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia, nhất là trong những ngày lễ, Tết.

Bên cạnh tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4, trưa 2/1, tại địa bàn Đội CSGT đường bộ số 2, lực lượng chức năng cũng lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường Lạc Long Quân, ven Hồ Tây.

Trong khoảng 3 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hai người lái xe máy vi phạm ở mức cao và một trường hợp đi xe đạp.

Người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn là ông B.V.N (SN 1962, ở Hà Nội) bị CSGT lập biên bản ở mức 0,318 mg/L. Theo Nghị định 168/2024, ông N bị phạt 350.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, trong suốt dịp nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT Hà Nội duy trì công tác kiểm soát 24/24h, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

“Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, để mọi người đón năm mới trong bình yên”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 nhấn mạnh.

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ tai nạn, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương.

Lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 ô tô, 3.633 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.114 tài xế.

Trong đó, 3.373 tài xế vi phạm về nồng độ cồn; 1.670 tài xế vi phạm về tốc độ; vi phạm chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp; quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp.

Hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 58 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 7 trường hợp.