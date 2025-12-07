129 tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn trong tối cuối tuần

(VTC News) -

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong tối 6/12 (thứ Bảy), các tổ công tác trên toàn địa bàn dừng kiểm tra hơn 5.300 phương tiện và phát hiện 129 tài xế vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người lái xe máy. Tổng mức phạt ước tính 747,4 triệu đồng.

Theo ghi nhận tại nhiều chốt kiểm tra, lưu lượng phương tiện tăng mạnh vào tối cuối tuần khiến hoạt động kiểm soát nồng độ cồn được triển khai xuyên suốt trên các trục giao thông trọng điểm.

Tại nút Bưởi - Đội Cấn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, do Trung tá Nguyễn Khánh Toàn phụ trách, liên tục phát hiện người tham giao thông có hơi men. Chỉ trong hơn hai giờ, tổ công tác đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý nhất là trường hợp anh M.V.S. (SN 1982, quê Lào Cai) lái xe máy BKS 98B1-258.XX.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của người này lên tới 0,904 mg/lít khí thở - vượt hơn hai lần mức xử phạt cao nhất theo quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh S. cho biết là thợ xây, tối cùng ngày được gia chủ mời cơm nên đã uống rượu rồi tự chạy xe về. Với mức vi phạm nêu trên, anh bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn (Đội CSGT đường bộ số 2) cho biết dù quy định cấm tuyệt đối việc lái xe sau khi uống rượu bia đã được phổ biến rộng rãi, song tình trạng người tham gia giao thông “cả nể”, chủ quan vẫn còn xảy ra, đặc biệt vào các buổi tối cuối tuần.

Sáng cùng ngày, cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đồng loạt riển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm như chở hàng cồng kềnh, che, dán biển số, sử dụng điện thoại khi chạy xe máy...

Từ 7h đến 10h cùng ngày, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện và xử lý 123 trường hợp vi phạm, phạt tiền khỏag 115,2 triệu đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 24 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 34 trường hợp.