Giá xăng dầu hôm nay 28/12: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống khi thị trường thận trọng trước rủi ro địa chính trị, đồng thời chịu áp lực từ lo ngại dư cung toàn cầu.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu giảm sâu trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ những diễn biến địa chính trị mới, trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn mỏng sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng các cuộc không kích nói trên không nhằm vào hạ tầng dầu khí. “Những mục tiêu bị tấn công không liên quan đến đường ống hay các cảng xuất khẩu dầu thô, vì vậy trong bối cảnh thanh khoản thấp dịp Boxing Day, giới giao dịch chủ yếu đứng ngoài quan sát”, bà nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Oilprice).

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, giới đầu tư đang nhìn nhận lại rủi ro gián đoạn xuất khẩu dầu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ, trong khi trước đó họ đã đánh giá thấp rủi ro này.

Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định giá dầu tăng còn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào tàu thuyền của Nga tại một cảng ở biển Đen.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.